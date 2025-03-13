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    婦闖紅燈被撞死 「遵守號誌最優先」／騎士雖違注意義務 法官判無罪

    交通單位大力呼籲行人要走斑馬線，並遵守交通號誌過馬路。圖為示意圖，圖 中人物與新聞事件無關。 （資料照）

    交通單位大力呼籲行人要走斑馬線，並遵守交通號誌過馬路。圖為示意圖，圖 中人物與新聞事件無關。 （資料照）

    2025/03/13 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為了終結「行人地獄」惡名，政府推出交通新制，包括車輛不禮讓行人加重開罰六千元、以及在人行道違規停車、不讓行人優先通行等十三項違規恢復或開放檢舉。就在全民關注「行人地獄」事故的當下，新竹市傳出黃姓婦人闖紅燈通過斑馬線時遭機車女騎士撞死事件。將被告判決無罪的新竹地院法官說明，本案客觀上雖足以認定被告有違反刑法上注意義務的行為，但現代用路安全上，最核心優位的前提是遵守號誌，如果連號誌都不值得信賴，人民的用路信心無非將會極大程度的崩解。

    法官︰若號誌不能信賴 人民用路信心會崩解

    根據車禍鑑定結果，本案碰撞發生時，騎士是在綠燈狀態行進，路人是在紅燈狀態行走行人穿越道，車鑑意見因而指出，被害人為本案肇事主因、騎士是肇事次因。

    此外，法官調查事故發生當時是清晨六點十五分，中央氣象署公告當天日出時間為六點半，亦即案發時尚未日出。法官認為，呂姓女騎士當時甫歷經道路照明關閉、事故現場照明不足，可供反應急煞時間只有五秒鐘，按其事故現場相關情節，是否確實「能注意」履行對前方闖紅燈行人的注意義務，而對此極為異常的車前狀況做出適當反應，以避免事故發生，有可疑之處。

    因而，雖然客觀上足以認定被告有違反刑法上注意義務的行為，但只有在行為人符合「負有刑法上注意義務而未履行」的事實狀態，才能認為是過失犯罪，本案騎士在遵守綠燈號誌情況下，撞死闖紅燈行人，難認定與事故發生有因果關係，因此諭知無罪。

    法官認為，在交通法規上無論駕車者或行人均應遵守號誌，而這本來就應該是現代用路安全上最核心優位的前提。

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