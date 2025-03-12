副所長意外擊斃女乘客 二審判無罪

桃園市八德派出所副所長曾沛恩追緝酒駕意外擊斃女乘客，二審判曾無罪。（資料照）

2025/03/12 05:30

酒駕拒檢3度撞警車 屬合理用槍

〔記者楊國文、謝武雄／綜合報導〕時任桃園市警局八德分局八德派出所副所長曾沛恩，五年前攔查男子吳慶文駕駛的車輛，吳因酒駕拒檢駕車逃逸，還三度倒車衝撞警車，曾因情況危急，朝吳的車輛連開五槍嚇阻，意外導致右後座楊姓女乘客中彈身亡，曾被依過失致死罪起訴，但一審判無罪；檢方上訴，高等法院認定，曾開槍前先口頭警告，且是盡量壓低射擊位置以避免不必要傷害，屬於「合理使用槍械範疇」，並無過失，昨仍判無罪，可上訴。

高院︰具急迫性 已壓低射擊

民事部份，桃園地院判桃園市府、八德分局應國賠楊女家屬七百四十八萬多元，高院審理中。

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二○二○年三月廿七日深夜十一時，曾沛恩巡邏時，發現四十八歲的吳慶文（所犯公共危險及妨害公務罪，另案審理）駕車違停，曾以廣播示意吳停車受檢，吳自知酒駕觸法加速逃逸。

過程中，吳為逃離現場，竟在巷道內高速駕駛，還三度倒車衝撞警車，曾先朝吳男車輛後方射擊兩槍，但他仍未停車且將車駛離，曾見狀，再開三槍，不料其中兩槍射中坐右後座的楊女，送醫不治。檢方依過失致死罪起訴吳。

桃園地院認為，吳男當時有危險駕駛行為，對用路人的生命、身體造成重大危害，且曾所射擊的子彈，都是向下角度朝車輛輪胎射擊，衡量當時情況具急迫性，用槍時機未逾越必要程度，判曾無罪。檢方不服，提起上訴。

高等法院合議庭審判長廖建瑜、受命法官文家倩、陪席法官林呈樵審理後，採信一審見解，認為當時情況危急，且曾開槍前先口頭警告，其射擊吳男車輛行為，符合「客觀合理標準」，乃警械使用條例第六條所稱「合理使用槍械」，並無過失，仍判無罪。

曾沛恩目前擔任八德警分局四維派出所所長，獲悉後高院判決後低調未回應並強調由分局統一發言；八德警分局強調尊重高院判決，也說明會持續協助同仁維護權益，全力支持員警依法正確使用警械執行職務，保護民眾生命財產安全。

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