嬰出生6小時猝死 醫稱死胎 警攔火化追查

桃市府衛生局獲報後前往該診所稽 查。 （衛生局提供）

2025/03/12 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市卅歲越南籍失聯黃姓女移工，本月四日於桃園火車站前某婦產科診所產下男嬰，男嬰卻在六小時後猝死，醫院匆匆開立死產證明後委託葬儀社火化，親友質疑死因不單純向桃園警方報案，警方獲報攔阻火化，報請桃園地檢署相驗。

家屬稱看到孩子出生 檢相驗

檢察官已會同法醫解剖男嬰遺體，初步未發現外傷及疑點，確切死因需待化驗結果出爐，診所人員是否有偽造文書罪嫌，也將調查釐清；男嬰遺體於昨日火化，家屬不捨哭斷腸；接生的診所昨以全案進入司法調查不回應，但醫生面對警方詢問曾提及「男嬰突然發生呼吸困難，就在媽媽的旁邊，急救四十分鐘沒救回來」。

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醫生︰男嬰急救40分鐘沒救回

黃姓女移工因懷孕於今年二月向移民署桃園專勤隊自首待產，男友也是失聯身分，本月四日上午於該診所剖腹產下一子，下午五點診所卻告知孩子死了。桃園市新住民協會接獲求助，總幹事范金荷說，家屬當時找了三家禮儀公司，都說要有死亡證明才能接案，但診所醫師說開不出來，還恐嚇移工如鬧事會報警，到了半夜診所稱有認識的殯葬業者會來帶走孩子遺體，並要產婦簽同意書、六日安排火化，且火化許可證寫著孩子死亡時間是「三月四日上午十點卅分」與出生時間相同，死因更寫「胎死腹中」，家屬明明看到孩子出生，怎麼死亡時間會是出生時間，死因還是胎死腹中，質疑死因不單純而報案。

據了解，該診在移工圈相當知名、求診者眾。桃園市政府衛生局表示，經查該診所為合法設立，醫師、護理師都具合格證書，另有一、二名工作人員為外籍人士，負責醫師稱現在基本上不執行接生業務，只有一些緊急狀況才為之，查閱接生紀錄並隨機調閱三案，一案即為死亡男嬰，已對醫師進行約談，釐清醫療是否合法。

家屬質疑，男嬰本月4日上午10點30分出生、下午5點死亡，最後死亡時間卻寫出生時間、死因變成死產。 （當事人提供）

家屬質疑，男嬰本月4日上午10點30分出生、下午5點死亡，最後死亡時間卻寫出生時間、死因變成死產。 （當事人提供）

桃市府衛生局獲報後前往該診所稽查。 （衛生局提供）

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