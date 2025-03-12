保母蓋頭逼睡悶死女嬰 連帶賠721萬

女嬰母親（圖中）出庭為女兒討公道。（資料照）

2025/03/12 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北市板橋私立米綺托嬰中心二○二二年發生九個月大女嬰遭棉被悶死命案，離譜的是，保母拿棉被覆蓋女嬰頭部近四個小時、才發現女嬰狀況有異；家屬氣憤提訴求償二六三○萬餘元，新北地院審理判決米綺托嬰中心負責人林德男夫妻、以棉被蓋住女嬰的保母胡佩瑩，及另兩名托育人員林煒及劉宣伶五人，連帶賠償七二一萬餘元。

刑事部分，一審新北地院去年已依過失致死罪，判處林德男五月徒刑、胡佩瑩三年徒刑、林煒及劉宣伶分別判刑六月及八個月徒刑。

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一審認定，胡女為讓女嬰入睡，於當年四月十二日下午一時五十三分，拿棉被蓋她頭部並讓她趴睡，自己則躺在女嬰身旁，手、腳分別放在女嬰頭頸部及腿部上，並將女嬰頭部抱入懷裡壓制，歷時十八分十八秒；胡女鬆手起身後沒查看女嬰情況，隨即照顧另名嬰幼兒，拖到下午四時五十二分才發現女嬰狀況有異，但女嬰已因呼吸性酸中毒死亡。

一審並認定，劉女有看見胡女以這樣的危險行為對待女嬰，卻沒阻止也未上前近距離查看；林煒雖沒看見，但在下午四時廿分進入教室後，就坐在女嬰附近，且當時午休結束許久，班內嬰幼兒均已起身活動，他見女嬰仍趴睡維持不動甚久也沒上前查看；至於林德男雖未在場，亦曾要求托育人員不能讓女嬰趴睡或拿棉被覆蓋頭部，但未能貫徹執行，未善盡監督管理之責，三人也都有過失。

被害者家屬提訴求償，林德男等人對過失致死犯行坦承不諱，且對刑事判決認定事實等均無意見，表明有意賠償，但對部分金額有意見；法官認定，林德男等人疏於盡監督及照護之責，致憾事發生，過失情節嚴重，判賠扶養費、慰撫金等七二一萬餘元。

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