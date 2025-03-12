查私菸跟監公務車 2海巡涉貪聲押

彰化地檢署偵辦私菸貪瀆案，海巡署偵防分署林姓及劉姓偵查員涉貪被聲押禁見。圖為示意圖。 （記者顏宏駿攝）

2025/03/12 05:30

檢懷疑將偵查行動洩密私菸業者

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署偵辦海巡、警界私菸貪瀆案，昨天對二十名被告進行複訊後，認定海巡署偵防分署林姓及劉姓偵查員因涉犯貪污治罪條例、財產來源不明、洩漏國防以外秘密及個人資料保護法等，向法院聲請羈押禁見。另外，同列被告的黃姓員警、海巡王姓偵查員以及私菸集團黃男、唐男，因涉有洩密、賄賂公務員等犯嫌，各以三萬元到三十萬元不等金額交保。

另2公務員及私菸集團成員交保

據了解，該私菸案為前年由彰化地檢署偵辦，而在辦案的過程中，台中和彰化警方配合查海巡人員執行跟監任務，但有海巡人員向警方要求調閱特定車輛的車籍資料及行車軌跡。檢方發現此事後，認為此特定車輛為警方「公務車」，因此懷疑有公務人員將偵辦訊息洩漏給私菸業者，讓其能提前有所防範。

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在偵辦私菸案告一段落之後，檢方開始偵辦洩密案。三月十日上午，檢方發動搜索海巡署偵防分署與台中市政府警察局第一、東勢、大雅、清水分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊及溪湖分局等處所。之後帶回二十八人到案，其中二十人列被告，包括三名海巡偵查員、十一名員警以及六名私菸集團成員。

據了解，檢方從查扣的手機中發現，有海巡人員及員警私下與私菸業者聯絡，而私菸業者也對特定公務人員行賄，至於詳細案情，則有待檢方進一步調查、釐清。

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