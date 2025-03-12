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    4秒踹4下 踢死重障女院生

    依據台北市立陽明教養院網站資訊，永福院區自103年起委託永和耕莘醫院經營管理，並改名為「北市永福之家」。 （資料照）

    依據台北市立陽明教養院網站資訊，永福院區自103年起委託永和耕莘醫院經營管理，並改名為「北市永福之家」。 （資料照）

    2025/03/12 05:30

    北市陽明教養院照服員施暴 法官批早晚施虐 判9年須入獄

    〔記者張文川／台北報導〕台北市陽明教養院「永福之家」女照服員林玲聲，三年前只因極重度障礙的女院生不配合上廁所，林女竟暴怒施暴，四秒鐘內連續出腳狠踹瘦弱矮小的女院生頭部四下，導致對方顱內出血傷重死亡；一審士林地院依傷害致死罪判處九年徒刑，高等法院、最高法院皆駁回上訴，林女獲判九年徒刑定讞，將入獄服刑。

    只因女院生不配合上廁所施暴

    法院歷審除認為林女傷害致死的犯行明確，還痛批她擔任照服員，理應照顧院生的生活起居，竟長期以腳踹及甩手揮打有多重障礙的被害人頭部，且早晚皆施虐，造成被害人的痛苦程度難以想像，犯後還飾詞狡辯，無意和解，因此不予輕饒。

    五十三歲陸姓女院生，身高一四二公分、體重僅卅多公斤，患有智能及視覺等多重極重度障礙，視力幾近全盲。判決書指出，二○二二年五月十二日上午，林女欲按預定時程帶陸女去上廁所，但陸女蹲在地板上不配合，林女暴怒下，直接在四秒內連續出腳狠踹陸女的頭部四下。

    當天下午，林女發現陸女全身軟癱、虛弱地躺在寢室地板，且頻頻嘔吐，才驚覺「代誌大條」，緊急將她送醫急救，終因顱內出血傷重不治。士林地檢署依監視器畫面等證據，依傷害致死罪起訴林女。

    林女否認出腳踹頭施暴，自稱平常對身心障礙的院生付出很多時間關懷，還利用休假時間教導院生讀書，盡力學習和他們溝通交流、培養默契。林女並辯稱，陸女平常習慣自己去撞頭、撞手，曾經整個臉瘀青，卻查不出原因，發生這樣的事情，她是真的很難過。

    監視器畫面顯示 林女推倒院生踹頭

    死者胞姊證稱，妹妹在永福之家待了五年九個月，視力幾近失明，平時動作就會很小心，她相信妹妹絕對不會自殘或自撞到顱內出血。監視器畫面顯示，案發前林女就會習慣性地推倒院生、再踹頭，不耐煩地大聲喝斥「走了啦」、「起來、起來、起來」等語。

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