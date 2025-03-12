賣2.75克安毒 犯後狡辯重判11年半

男子方勝男販賣毒品，犯後態度不佳，加上他先前有多次施用毒品被判刑紀錄，猶不知悔悟，新竹地院依販賣二級毒品，重判有期徒刑十一年半。（資料照）

2025/03/12 05:30

一個月販賣3次 得款7千元

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有多次吸毒前科的男子方勝男，一個月內在新竹市販賣二級毒品安非他命共三次，總計二．七五公克，共得款七千元，新竹地院法官痛斥他明知染毒能令人捨身敗家、毀掉一生卻仍販毒，依販賣二級毒品罪，重判有期徒刑十一年半。

辯怕被羈押 才向檢承認販毒

法官調查，二○二三年二到三月間，方男兩度在新竹市販賣安非他命給一名毒蟲，分別是○．二五、○．五公克，得款一千、兩千元。

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第三次則是另名毒蟲因為毒癮發作，竟拿姊姊的蘋果平板電腦折抵四千元，向方男購買兩公克安毒，隔天其姊痛罵，要他贖回平板電腦而用LINE聯絡方男，法官認為這反而成為方男販毒時間、地點及重量，描述甚為詳細，且查核日期正確的鐵證。

庭審否認犯行 犯後態度不佳

方男矢口否認販毒，辯稱檢察官問他的時候，他已三天沒有睡覺，頭腦不清楚，且父親剛過世，怕被羈押，所以才承認，後來他入監執行四十五天，頭腦很清楚了，確認沒有賣毒品。然因購毒者指證歷歷，法官不採信其說詞。

法官審酌方男明知毒品對個人及社會危害至深，染毒更能令人捨身敗家、毀其一生，竟漠視國家杜絕毒品犯罪禁令與嚴刑，不思以正途賺取財物，竟將第二級毒品販賣他人，促成毒品交易、流通，並助長施用毒品行為，且否認販賣毒品犯行，並多所辯解，犯後態度不佳，加上他先前有多次施用毒品被判刑紀錄，猶不知悔悟，最後依販賣二級毒品，重判有期徒刑十一年半。

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