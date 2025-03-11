查私菸洩密案爆案外案 員警、海巡疑收賄 彰檢約談13人

彰化地檢署偵辦海巡署查緝私菸的洩密案，衍生「案外案」，檢方懷疑海巡人員和員警接受私菸業者賄賂，帶回13名員警及海巡署人員。（資料照）

2025/03/11 05:30

〔記者顏宏駿、許國楨、湯世名／綜合報導〕彰化地檢署去年偵辦海巡署查緝私菸的洩密案，衍生「案外案」，檢方懷疑海巡人員和員警接受私菸業者賄賂，昨指揮廉政署、調查局出動一五五人次、搜索卅八處所，帶回廿九人，其中十三人分為員警及海巡署人員，另十六人為私菸業者，全案擴大偵辦中。

搜索38處所 另帶回16私菸業者

被搜索的分別有海巡署偵防分署、彰化縣警察局刑警大隊偵二隊、偵四隊、溪湖警分局；台中市警局刑警大隊、第一警分局、東勢警分局、大雅警分局，共帶回七名台中市警局員警，三名彰化縣警局員警，三名海巡署人員。

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據了解，此案與去年海巡署偵辦一件私菸案件涉嫌洩密有關，當時海巡署人員正在調查涉及私菸、槍砲與毒品案件嫌犯，彰化縣警局及台中市警局等單位協辦。海巡人員因執行跟監任務，向警方要求調閱特定車輛行車軌跡，涉案警員因此查詢資料，並透過同事協助完成，提供海巡署辦案人員。過程中有警、巡人員疑將偵辦訊息洩漏給私菸業者。

中、彰警局：維護風紀絕不護短

彰化縣警局主動將一名涉嫌洩密員警移送法辦，該名員警後來辦理離職，檢方後續偵辦卻衍生「案外案」，檢方掌握海巡人員及警察人員涉及貪瀆不法，因此展開大規模偵辦。

部分被調查員警喊冤，台中市與彰化縣警局則表示，此案係員警疑涉非因公查詢洩密案，自清自檢積極查處，基於維護警察風紀決心，絕不護短，另此案是否為私菸業者行賄員警，將持續調查釐清。

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