竹聯幫熱門接班人 仁堂堂主麥可被抓

刑事局拘提竹聯幫大老「麥可」許瑞弘到案。（記者姚岳宏攝）

2025/03/11 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫幫主「么么」黃少岑的告別式才剛結束，檢警就有大動作，士林地檢署昨指揮刑事警察局及北部多個縣市警局，前往竹聯幫仁堂堂主「麥可」許瑞弘北市住處，以涉犯組織犯罪案件拘提許等十一人帶回刑事局詢問，外傳許也是竹聯幫新任幫主熱門人選，據悉，當檢警問他是否意圖上位竹聯幫主時，許強調自己「沒有意願」、「外面亂傳」。

許瑞弘聲稱 沒意願接幫主

警方調查，五十九歲的許瑞弘在竹聯幫內地位崇高，一九九四年創立「弘仁會」，主要活動範圍在北市中山、大安區，弘仁會主要經濟來源是放款、討債、工程圍標等，也參與毒品及詐欺；許曾一度轉往中國發展，近年對外稱自己是教會牧師，也擔任上市櫃股東。

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許瑞弘對外雖稱已退出江湖，但警方根據掌握事證，認定他仍是竹聯幫仁堂堂主，甚至一度被點名是么么的接班人選，成為檢警頭號鎖定治平對象。檢警調查，許瑞弘涉嫌介入北市某公司的股東投資糾紛，由於他名號響亮，被害人被迫付出上千萬元後報警，但許瑞弘說自己早就不管幫內事，否認介入此事。檢警對此事極為保密，只說案由是涉及組織犯罪，十一嫌正漏夜偵訊中。

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