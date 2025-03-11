杖斃女信徒 宮廟創辦人判13年2月

處罰女信徒致死，宮廟創辦人韓宜蓁判刑13年2月。圖為示意圖。（資料照）

2025/03/11 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林「無極慈玄堂」七十多歲創辦人韓宜蓁，常藉故鍾姓女信徒「說謊、做錯事」，多次處罰並從鍾女身上斂財，二○二三年間，她更夥同鍾女丈夫林慶平及哥哥鍾財，聯手對鍾女處以「杖罰」等處罰，將鍾女虐死，事後推由林男扛責，林被收押才供出實情；新北地院合議庭斥責韓女手段苛刻，動機及犯後態度均惡劣，依傷害致死罪判刑十三年二個月。

其他共犯部分，林慶平因偵查時交代全部實情，並獲家屬諒解，加上自首減刑，判刑四年；鍾財否認犯行並配合韓女掩飾犯行，判刑八年六月。

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據了解，鍾女因母親關係結識韓女，成為無極慈玄堂的虔誠信徒，常以「創辦人、師父」尊稱韓女；未料，韓女卻假托宗教，常以鍾女「說謊、做錯事」等情予以「處罰」，態樣包括：掃把或竹子杖罰消業障、搬樹、搬花盆、罰跪、七星劍劈背等。更扯的是，韓女動輒「罰錢」，鍾女疑因此被罰超過三百多萬元。

二○二三年四月一日晚間九時許，韓女再度處罰鍾女，先拿掃把柄打她，並命鍾財也加入，鍾財聽命行事持掃把柄打鍾女並掌摑；隨後，韓女又將掃把柄交給剛到場的林男：「做先生的，看要怎麼處理」，林男接手後即毆打鍾女致癱倒在地且未送醫。

鍾女隔日死亡後，韓女命林男一肩扛下，再命其子拆監視器滅證，直到檢方突破林男後，才發現韓等人涉案，而她否認犯行，甚至曾當檢察官面斥責死者「白目」，態度惡劣。

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