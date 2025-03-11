賄款藏冰箱 索賄1725萬╱那瑪夏前區長吳牧群 判15年10月定讞

高雄市前那瑪夏區長吳牧群收取廠商賄款1725萬，被判處15年10月定讞。（資料照）

2025/03/11 05:30

〔記者張文川／台北報導〕高雄市前那瑪夏區長吳牧群（布農族原住民名白樣．伊斯理鍛），任內利用監督管理區公所公共工程的機會，收取廠商賄款一七二五萬餘元，二審高等法院高雄分院判處十五年十月、褫奪公權六年；最高法院認為判決無違誤，駁回吳上訴定讞。

無黨籍的吳牧群，於二○一八年當選第三屆那瑪夏區民選區長，同年十二月就職前，就在其競選總部辦公室以「不會終止工程契約」為條件，收受陳姓包商的六十萬元賄款，為了避人耳目，吳要求業者將賄款放在競選辦公室冰箱內，他隔一段時間後再回頭拿取，陳姓包商為求自保，暗中委請徵信社拍照蒐證行賄過程。

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包商為求自保 找徵信社蒐證行賄過程

吳上任後，分別利用職權透過「內定得標廠商」、「向得標廠商收取賄款」及「洩漏底價協助特定廠商得標」等對價，向廠商以借款的名義索討賄賂或收受回扣，金額大多依照工程決標金額的八％至十八％比例計算，累計索賄一七二五萬餘元。

吳否認犯行，託詞是「代民眾借款」或「原住民習俗」，橋頭地院一審認定他卸責強辯，絲毫未見反省之意，分依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪、準收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣等罪，判刑十六年。

二審高雄高分院審理認為，其中一件吳牧群以赴紐西蘭考察為由，向廠商要求贊助旅費六萬元，涉貪證據不足，改判無罪，其餘準收賄、收取回扣罪等均屬犯行明確，維持原判，合併應執行十五年十月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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