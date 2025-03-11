重金屬鎘超標27倍 租廠房倒廢棄物 環保蟑螂17人起訴

不肖業者過去4年在高雄市、屏東縣、台南市租廠房，非法大量棄置有害事業廢棄物。 （環境部提供）

2025/03/11 05:30

〔記者鮑建信、陳嘉怡／綜合報導〕橋頭地檢署偵辦益碩、盛永等環保、廢棄物清除公司，利用合法掩飾非法，過去四年陸續在高雄市、屏東縣、台南市承租廠房，非法棄置大量有害事業廢棄物等共一千四百多公噸，更驗出重金屬鎘超標廿七倍，嚴重危害環境，劉姓、洪姓負責人等十七名被告，昨天被依違反廢棄物處理法提起公訴，檢察官並求處重刑。

囤有害廢棄物一千四百公噸

橋檢多月前接獲民眾檢舉，指高雄市鼓山區益碩環保公司劉姓負責人，涉嫌與具有甲級廢棄物清除執照的盛永公司等三家公司共謀，借用對方名義，以合法掩飾非法，以每月四萬多元的代價四處租用廠房，用來非法棄置有害事業廢棄物及一般事業廢棄物，犯罪地點遍及南部各縣市。

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檢方指揮警政署保七總隊，並會同環境部等單位共同查緝。今年一月廿日和二月十七日，接連發動二波搜索行動，傳喚劉男和盛永公司洪姓負責人、楊姓實際負責人和周姓監察人等三、四十名被告、證人到案說明，釐清案情後，認為劉、洪、楊、周等四人涉案情節重大，有串證、滅證之虞，向橋頭地院聲押禁見獲准。

牟利三千八百六十八萬

檢方擴大清查，洪等人將承攬的有害和一般廢棄物，如營建廢棄物、廢集塵灰、金屬冶煉爐渣、廢鋁渣、廢鐵桶、廢液、鐵桶等共一千四百八十一公噸，棄置在高雄路竹、仁武、屏東市工業四路、內埔鄉建工路及台南永康區等地租用的廠房，非法獲利高達三千八百六十八萬元。

環境部環境管理署南區環境管理中心科長梁効文說明，在該公司仁武區承租的廠房內採樣廢棄物，檢測出重金屬鎘濃度超標廿七倍，確認屬於有害事業廢棄物。

檢方昨天偵結全案，將洪等十七人依涉嫌違反廢棄物清理法提起公訴，並建議法官從重量處，但只有劉、楊、周等三人移審，經院方裁定交保。

不肖業者過去4年在高雄市、屏東縣、台南市租廠房，非法大量棄置有害事業廢棄物。 （環境部提供）

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