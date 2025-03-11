害幼童自責「開門放壞人殺爸媽」／嫌吵殺鄰奪2命 吳龍滿判死

男子吳龍滿當著兩名幼童面前殘殺他們的父母，高雄地院判吳男兩個死刑。 （資料照）

2025/03/11 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕男子吳龍滿疑因不滿樓上鄰居太吵，竟當著被害人兩名幼子面前殘殺他們的父母，逃逸被捕後始終不認罪，還導致兩名幼子自責「開門放壞人進來殺爸媽」，高雄地方法院昨宣判吳男兩個死刑，褫奪公權終身。吳男和被害人家屬昨均未到庭聆判，得知吳被判死，被害人家屬感嘆「判決結果天經地義，還給社會正義，讓殺人犯害怕殺人會死，對家屬來說是了卻心願、惡人理應受到懲罰，社會才有正義，才不會有更多可怕的人」。

高雄地院上個月進行審理程序時，二男童的外公、外婆和奶奶出庭痛斥吳男遲不認罪，更心疼八歲和六歲的孫子仍自責害死爸媽，看到鮮紅色番茄醬會出現恐懼，懇求法官判死刑，「讓年幼的兄弟知道自己沒有做錯事，國家更不會保護壞人」。

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判決指出，前年九月十五日上午七點多，住在高雄某大樓的吳龍滿（六十五歲），持一把水果刀從逃生梯走到樓上，當時蔡女（卅五歲）正在處理小孩上學的事，吳男直接進入客廳，當著兩個小孩的面，直接砍刺蔡女五刀，蔡女當場死亡。吳男再走到主臥房刺殺還在睡覺的男屋主羅男（卅六歲）胸、肩等八處，傷口深入心、肺等部位，當場死亡。

吳男殘殺鄰居夫妻後，未發一語走出羅家門直接下樓逃亡，兩個孩子嚇到不知所措，趕緊下樓向管理員求救「我爸媽被殺了！」

吳男犯案後換裝逃往屏東，還藏匿凶刀、作案衣物，落網時，他曾口頭坦承犯行，但後續偵訊均行使緘默權，檢察官認為他犯後態度不佳、毫無悔意，向法院求處死刑。

吳男辯稱沒殺人 怒嗆法官

吳龍滿殺人案適用國民法官法，但家屬請求不要讓兩個小孩二度受傷，法官裁准後改為一般審理程序。上個月進行審理程序時，法官詢問吳男對求處死刑的看法，吳不但怒嗆蔡女父親才是更該死的人，並辯稱表示沒殺人，還嗆法官「沒證據就放我走」。

高雄地院合議庭認為，被告吳龍滿事先預謀、直接故意殺兩人，手段殘忍，審酌被告無證據證明其確罹有精神疾病，吳在醫院受量刑鑑定時，還對鑑定人員威脅。

合議庭認為，全案尚未能發現被告有更生教化、再社會化之可能，被告也無刑法第十九條第二項所定違法辨識能力顯著減低，或有精神障礙或其他心智缺陷之情形，因此判決吳男兩個死刑，褫奪公權終身，可上訴。

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