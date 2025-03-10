車手犯20案 都稱沒有報酬獲輕判

近期法院輕判車手案例

2025/03/10 05:30

警官感嘆︰ 台灣詐欺猖獗 輕判是原因之一

〔記者張瑞楨／台中報導〕方姓油漆工於二○二三年剛年滿十八歲，即加入詐欺集團當車手，流竄五個縣市取款，犯罪恐逾廿次，他第十六次犯罪時，於新北市向張姓受害人拿三○○萬元現金被捕，但卻沒有被羈押，獲釋不到一週又重操舊業，直到向林姓女被害人拿二三○萬元時再度被捕，這次他終於被羈押，當車手騙徒得以中止，不過，各法院量刑卻輕重不一，部分判刑有太輕之虞，例如他向賴姓婦人拿走二五○萬元，偵查時否認犯行，台北地院不予減刑，卻也僅判處最輕的一年徒刑。

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台北地院僅判刑一年 最輕

立法院去年新增「詐欺犯罪危害防制條例」與修正「洗錢防制法」，提高這兩種犯罪的刑責，車手觸犯的加重詐欺罪，刑法規定的本刑是一年至七年。

方男於二○二三年六至七月加入假投資詐騙集團當車手，犯案逾廿件，但法院判刑卻有很大差異，方男首次犯案是六月七日，在台中市向被害人拿二六○萬元，他坦承犯行且宣稱沒有拿到酬勞，台中地方法院減刑，判處徒刑一年六月。

怪異的是，方男在七月四日向賴姓婦人拿走二五○萬元，偵查時否認犯行，台北地院不減刑，卻僅輕判一年徒刑，併科罰金十萬元，量刑不但比六月七日的二六○萬元低，甚至還低於法務部量刑專區統計的首犯、金額五十萬元以下的一年二月平均刑期。

方男七月五日第一次被抓後，又於同月十七日在苗栗縣，向黃姓被害人取走五十九萬元，他坦承犯行，且宣稱沒獲得報酬，苗栗地院減刑，但仍判處一年十月，併科罰金六萬元。

苗栗檢方上訴指出，「詐欺犯罪危害防制條例」規定，坦承犯行且「自動繳交其犯罪所得」可減刑，如果車手只要自白犯罪，再宣稱沒拿到報酬，不用繳半毛錢就能減刑，對被害人不公平，因此，方男要繳交五十九萬元「犯罪所得」，才能獲得減刑，高等法院台中分院二審認同檢方主張，加重量刑一月，改判一年十一月。

台中市一位警官就感嘆說，台灣詐欺猖獗，輕判是原因之一，另外，車手被抓幾乎都會辯稱「我是第一次拿錢，我不知道犯法」，部分法官或檢察官竟會相信騙徒之言，不羈押而輕縱，台灣恐難以洗刷詐騙之島惡名。

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