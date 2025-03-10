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    警政署︰修法重罰 酒駕件數逐年減少

    立法院三讀通過加重酒駕刑罰後 死傷及警方取締狀況

    立法院三讀通過加重酒駕刑罰後 死傷及警方取締狀況

    2025/03/10 05:30

    顯見加重刑責及罰金 能降低酒駕發生機率

    〔記者姚岳宏／台北報導〕自二○二二年立法院三讀通過加重酒駕刑罰修正案之後，根據警政署統計，三年來取締酒駕件數、移送法辦件數以及死傷人數，均呈下降趨勢，尤其酒駕致死人數，已從第一年的二六八人高峰，逐年減少，到去年為一六○人，惟警政署強調，酒駕雖有重罰，仍有人心存僥倖，害人害己，釀成無法彌補的憾事，警方會持續強化執法及宣導，保障人民生命安全。

    警政署表示，行政院為防制酒駕造成危害，推動立法院於二○二二年一月廿四日三讀通過加重酒駕刑罰相關條文，其中「刑法第一八五條之三條文修正案」，將酒駕未肇事刑度，從最重可判二年增為三年，併科罰金也從最高廿萬元提高到卅萬元。

    另針對酒駕肇事者新增併科罰金，致人於死得併科二百萬元以下罰金；致重傷者得併科一百萬元以下罰金。再犯年限也從五年延長為十年，再犯肇事致人於死者，增訂得併科三百萬元以下罰金；致重傷者得併科二百萬元以下罰金。

    警政署指出，鑑於每年十一月立冬節氣起至次年三月為酒駕肇事高峰期，通令各警察機關加強取締酒駕，統計今年二月份，警方取締酒駕三九三一件、移送法辦二一五一件，較去年同期取締酒駕減少七三七件，移送法辦增加一三七件。

    警政署強調，自修法後，二○二二年至二○二四年取締酒駕件數、移送法辦件數及死傷人數，均呈下降趨勢，顯見加重酒駕刑責及罰金，確能降低酒駕發生機率，未來會再強化執法，務要讓酒駕者不敢再心存僥倖。

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