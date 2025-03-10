法界：「洗車工」具不確定故意殺人意圖

廿三歲洗車工吳叡旻，昨被法院依酒駕致死等罪收押。（資料照）

2025/03/10 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕洗車工吳叡旻無照私自開走客人的車、酒駕高速闖紅燈，撞死半工半讀的無辜陳姓醫學生，引起社會譁然。對此，穩勝國際法律事務所主持律師包盛顥指出，雖然吳與陳姓學生不相識，但其行徑與毒駕撞死所長的女子陳嘉瑩相當類似，都存在「不確定故意」殺人意圖，有可能會被檢察官依殺人罪嫌起訴。

包盛顥表示，他認為吳男具有「不確定故意」殺人意圖，在於吳的四個行為。首先，他過去有三次無照駕駛紀錄，事發前也是無照狀態，他自知自己無照卻仍開車上路。第二點，他在洗車場工作，對洗車場內外熟悉，他事發前也很明確知道，肇事車輛並非他的車子，卻將車偷開出去。

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再來，就是吳男起先開車上路時並沒喝酒，他是接了朋友去摩鐵後，才跟朋友去KTV唱歌喝酒。最後一點，就是吳跟朋友離開KTV時，他還會叫白牌車跟朋友一起回到摩鐵，最後才從摩鐵酒駕開車上路。

包盛顥認為，「不確定故意」是指當事人知道自己的行為可能會造成特定結果，但卻依然持續進行，存在「發生也沒關係」的僥倖心態。根據吳的這四項行為，他前後有四次機會能阻斷酒駕，也顯見他知道酒後不能開車卻心存僥倖，甚至喝完酒後還叫白牌車，並非爛醉到無行為能力之狀態，卻執意開車上路。

也因此，吳並非那種開車時低頭撿手機、一時恍神等「不小心」的情形，他明知酒駕會造成嚴重後果，卻仍執意為之，因此具「不確定故意」殺人意圖。

二○二四年九月，女子陳嘉瑩毒駕上路，在新北地檢署外違停，被巡邏經過的土城警分局清水派出所長劉宗鑫盤查，陳拒查、劉以手抓方向盤欲阻止陳逃逸，陳卻拖行劉至前方路口後撞向路中央捷運施工護欄，導致劉傷重不治。陳被檢察官認定有不確定故意殺人意圖，今年二月依殺人罪起訴。

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