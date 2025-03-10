「醫大生」父怒轟 台中為何這麼多酒駕肇事

陳姓醫大生被無照酒駕的吳男撞飛身亡。（資料照）

2025/03/10 05:30

〔記者許國楨、歐素美／台中報導〕廿三歲洗車工吳叡旻無照酒駕高速闖紅燈，撞死半工半讀的廿二歲陳姓醫學生，陳父接獲噩耗，悲慟不已痛批：「現在不是酒駕零容忍嗎？為何還會發生這樣的事情，為何在台中地區還這麼多酒駕肇事甚至撞死人事件？」

據了解，死者陳生住台北，目前就讀高雄醫學大學職能治療系四年級，正在台中、彰投等地醫院實習，為了貼補生活費，他選擇在外送平台打工，甚至犧牲睡眠接深夜單，當天凌晨三點多曾傳訊息給女友說要回家了，沒想到卻魂斷輪下，陳父母接獲噩耗後趕到台中認屍，悲慟欲絕，希望司法能嚴懲凶嫌。

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陳父悲痛表示，當天凌晨接到電話，不敢相信這樣的事實，只知道孩子在服飾店打工，還打兩份工分擔學費，沒想到他還偷偷接外送工作，為了減輕家裡負擔深夜送餐，家人被蒙在鼓裡，「如果知道，一定會阻止他，絕對不會讓他去做這麼危險的事情！」

「殺人凶手」，陳父也砲轟吳男可惡，不僅無照還酒駕，讓他痛失愛子，看到現場狀況，就知道當時撞擊的力道有多大，看在父母的眼裡有多難過，「為何酒駕案件這麼多，一再發生，卻沒有辦法遏止下來」。

陳父更痛批，為何在台中地區還這麼多酒駕肇事甚至撞死人事件？難道是中部檢察官、司法不夠嚴厲，造成大家僥倖的心理嗎？希望台中不要再發生這樣的事情，讓無辜的孩子受害，家長心碎。

台中市議員陳雅惠表示，酒駕撞死的不只是一名年輕學生，更是一個家庭的破碎，酒駕零容忍不能淪為口號，市府應有更積極有效的作為，盧秀燕市長一再宣示酒駕零容忍，但酒駕事件卻一再發生，今天公祭明天就忘記，政治宣示意義大於實質的意義，讓民眾生活於酒駕的陰影恐懼之中。

謝志忠議員指出，台中市一再出現重大交通不友善狀況，根據道安統計網的資料顯示，去年台中市酒駕案件導致死傷人數就有一二四六件，其中死亡人數達十九人，都是六都最高，強烈要求盧市府別再空有口號，應儘速反省檢討，還給市民安全的交通環境。

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