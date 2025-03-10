3次無照駕駛 還聚眾傷人／洗車工夜唱酒駕 撞死外送醫大生

男子吳叡旻酒駕撞死醫大生陳男，吳男開的商旅車車頭及陳男機車都嚴重毀損。 （資料照、警方提供）

2025/03/10 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕廿三歲洗車工吳叡旻疑未經過洗車場業者同意，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，八日凌晨在台中市西屯區撞死半工半讀當外送員的陳姓醫學生。據了解，吳男曾有三次無照駕車紀錄，並有兩次聚眾毆打仇家、一次傷害罪前科，去年九月被法院裁定合併執行有期徒刑一年，但仍可易科罰金免於入獄，卻導致陳姓無辜醫學生被撞死，昨被法院依酒駕致死等罪收押。

吳叡旻依酒駕致死等罪收押

經查，吳男當晚與友人聚會在KTV飲酒後，駕駛價值逾三百萬元的豪華商旅車，沿黎明路高速行駛，行經凱旋路口時，無視紅燈撞上綠燈直行跑外送打工的廿二歲陳姓醫學生，強大撞擊力道使陳生當場噴飛，其機車嚴重變形，現場留下一大片血跡與肇事車輛前車牌。吳男肇事後逃逸，直到兩個小時後才向警方投案，酒測值高達零點三七毫克。

請繼續往下閱讀...

偷開豪車撞死人 車主及業者錯愕

肇事商旅車的車主會租借給洗車場作為接送客人之用，吳男前天凌晨疑未經過業者同意，私自將車子開出接友人到摩鐵，接著一夥人到KTV唱歌。

離開時吳男叫了白牌車將友人一同載回摩鐵後，準備在業者未發現前，偷偷將車子開回洗車場，未料途中撞死跑外送的陳姓醫學生，車主及業者都非常錯愕，警方則針對讓沒有駕照的人開車，依據道交條例對車主製單舉發，車主是否知情、或將責任歸咎洗車場業者，將由當事人自行舉證，向監理單位申訴釐清。

據了解，吳男是苗栗人，高中沒畢業多次在外闖禍，曾有三次無照駕車的紀錄，二○二二年十月間，吳男因傷害罪被判刑兩月；同年十月底，吳男與友人在苗栗市某KTV與鄭姓男子等人因細故發生糾紛，竟找來約三十人聯手毆打鄭男等人，因此判刑六月。

同年十二月底，吳男與趙姓同夥為了幫友人蕭姓少年出頭，與蕭姓少年仇家相約碰面，吳、趙、蕭三人分持交通錐、鐵條痛毆對方，將被害人打到腦震盪，身體多處挫傷，吳男再被判刑六月。

吳男事後針對該三次判刑，分別被判處兩次六月、一次二月徒刑，苗栗地院法官裁定合併執行一年徒刑，卻因可易科罰金三十六萬元，得以免於入獄，結果不到半年，又因酒駕釀成無可挽回的悲劇。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法