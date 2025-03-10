涉妨害風化、洩個資 制服地圖網站負責人送辦

「制服地圖」原站貼出公告表示，已接獲使用者反映特定帳號未經允許便從網路抓圖上傳，站方已展開處理、刪照。（翻攝制服地圖網站）

2025/03/10 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市議員黃淑君接獲學生陳情，指稱專門蒐集各校制服的知名網站「制服地圖」未經同意盜用照片，甚至偷拍，新北市警局刑警大隊獲報即刻展開調查，前日將網站負責人四十三歲江姓男子約談到案，依涉犯妨害風化等罪嫌移送法辦。

蒐集各校制服 未經同意盜用照片

據了解，黃淑君表示，近日接到多名未成年學生陳情，指個人照片被盜用發到「制服地圖」上，陳情的民眾從國小到高中都有，多為女學生，受害人數恐上千人，黃將這起案件報給新北市警局、教育局，希望能夠徹查。

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新北市刑大專案小組查出制服地圖會員數超過十萬人次，疑惡意盜用全國各地國小到高中男、女學生發在個人社群的制服照，在公開平台供不特定人士觀覽，這些照片也在通訊軟體、其他網路平台傳播，且多未經當事人同意。

部分涉不當內容 受害多為女學生

警方指出，上述行為已涉嫌違反著作財產權，其中還有不少照片涉不當內容，目前已協助多名被害人完成報案程序。警方經查鎖定該網站負責人為江男，前晚通知其到案說明，並查扣相關電子設備、紀錄等，確保這些照片不會再繼續流出。

江男承認自己確實是網站負責人，但沒惡意蒐集不雅照，對於著作權一事，他則表示自己不太懂，警詢後，依違反妨害風化、著作權法、個人資料保護法等罪嫌，將江男移送法辦。

新北市刑大呼籲，被害人可主動與警方聯繫，並提醒在網路社群上傳私人照片務必謹慎，以防不肖人士無故使用。

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