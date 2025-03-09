無照酒駕飆「黑道運兵車」 洗車工撞死外送員逃回家

吳叡旻宣稱酒駕心虛，肇事又害怕，才會逃逸跑回家躲起來。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市廿三歲洗車工吳叡旻，昨天凌晨三時許與朋友唱歌喝酒後，無照駕駛有「黑道運兵車」之稱的豪華休旅車，於西屯區高速疾駛又闖紅燈，撞上廿二歲騎機車的陳姓外送員，陳被撞飛慘死，休旅車一面車牌掉在現場，吳男仍逃逸躲回住處；後來車主打給他：「警察都知道是你開車，不要再躲了。」吳才投案。

23歲 向友借三百萬名車

台中市警局第六分局西屯派出所調查，吳男昨天與朋友到KTV飲酒玩樂後，駕駛向朋友借來的豐田阿法休旅車欲返家，該車新車價三百萬元起跳，有「黑道運兵車」、「八加九（八家將）運兵車」之稱。

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吳男一路高速行駛，開到西屯區黎明路與凱旋路口時闖紅燈，撞上騎機車的陳姓Uber外送員，陳被撞飛，汽機車碎片散落滿地，吳男駕駛的阿法車頭、引擎蓋與擋風玻璃也嚴重破損，一面車牌掉在現場，顯示撞擊力強烈，但吳男未停車查看，反而加速逃離，躲回家中，後來被警方發現他把車棄置住處附近。陳男被消防局救護車送至中港澄清醫院急救不治。

車牌掉現場 車主勸投案

西屯所員警獲報追查，火速調閱監視器，同時透過掉在現場的車牌找到車主，車主是吳男友人，他打電話給吳勸其投案，吳男於清晨五時許前往西屯所，呼氣酒測濃度為零點三七毫克。

吳男稱，因為無駕照加上酒駕心虛，肇事後很慌張，才會逃回家躲起來，事後深感後悔。死者父母接獲通知趕到派出所，情緒激動、傷心不已。台中地檢署依公共危險、肇事逃逸與酒駕致死等罪，將吳男聲請羈押。

吳叡旻撞飛外送員時，黑色阿法休旅車的車牌掉落現場。（記者張瑞楨翻攝）

肇事現場遍佈汽機車碎片，機車（圖後）與外送箱（圖前）被撞飛到路中央，怵目驚心。（記者張瑞楨翻攝）

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