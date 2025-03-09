年租每坪87元已38載 租戶打官司不給漲

嘉義大林鎮的天德寶宮出租土地給7位承租人，38年未調，廟方去年求漲遭租戶拒絕。（取自Google街景圖 ）

2025/03/09 05:30

七租戶九八三坪 年付八萬五

〔記者王捷／台南報導〕嘉義大林鎮的天德寶宮出租土地給七位承租人，年租金每坪八十七元，卅八年未調，廟方去年求漲，但租戶主張該地有「惡鬼出沒」應凍漲租金，兩造興訟。一審嘉義地院判決一坪漲至四七六元，上訴後高等法院台南分院仍認為可適度漲租，判決一坪租金調整為三一七元確定，漲幅約為原租金的三點六倍。

公告現值已漲六‧五倍

七位租戶租下廟方約九八三坪土地，年付租金共約八萬五千餘元。廟方主張，該租金從一九八七年起即未調整，而土地公告現值多年來大幅上漲，從每平方公尺兩千元增至二○二三年的一萬三千元，漲幅六．五倍，租金卻始終維持低點，與市場行情脫節。

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租戶指自古鬧鬼 不應漲租

承租戶主張，當地居民都是弱勢，無力負擔高額租金，且日治以前和日治時期，該處即被視為「台灣三大鬧鬼地之一」，因此建立天德寶宮奉祀神明，安撫亡魂，直至今日仍傳有惡鬼出沒，夜晚漆黑一片，毫無商業活動，應維持原本的租金。

一、二審皆敗 判漲三‧六倍

嘉義地院審理認為，依民法四四二條及土地法一○五條規定，應以申報地價年息六％計算租金，依此判決將每坪年租金八十七元調漲約四百七十六元，漲幅五．五倍。地院認為，當地雖有沒落現象，但仍具基本生活機能，如學校、衛生所及商店，地主調漲租金具合理性。

承租人上訴，台南高分院認為調整租金有法律依據，但考量承租人主要用於居住，並非商業用途，租金應調整至合理水平，避免暴漲影響生活穩定，而年息六％過高，可能造成承租人負擔過重，改判為年息四％，每坪租金調整為三百一十七元，漲幅約三．六倍確定。

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