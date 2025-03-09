技術長生前控：負責人親自示範霸凌

梁姓技術長被老闆刺死，不少人湧入他的臉書悼念。（取自臉書）

2025/03/09 05:30

曾志新公開會議指梁亂帶公司風向 要求梁把座位搬到他旁邊就近看管

〔記者鄭景議／台北報導〕位於台北市信義路五段環球世貿大樓十九樓的雲云科技公司，五十二歲負責人曾志新前天持刀刺死五十一歲梁姓技術長後，梁男離職書及公司內部開會錄音檔隨即曝光。梁提及曾被曾男公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水，「公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌」；錄音檔則有曾男批梁亂帶公司風向，要梁把座位搬到他旁邊就近看管。曾男涉案後受傷送醫動手術，再送加護病房觀察，還無法接受警方詢問。

請繼續往下閱讀...

老闆在加護病房 尚未問訊

梁男的妻子前晚到派出所製作筆錄時，表示去年開始丈夫經常抱怨公司，認為曾男不尊重技術團隊，搶著要產品沒做好微調就先上架；她說，丈夫不把公司情緒帶回家，但常因公司的事徹夜輾轉難眠。

梁男的離職信提及，去年底被要求不再管理創新與研發團隊，今年開工第一天就被移除所有管理群組，過程中他不斷嘗試溝通，卻感到絕望最後放棄。

技術長離職信：

老闆回任CEO後變了調

梁稱公司的一切，從曾男回任CEO後變了調，近期公司APP評價直直落，不少使用者要求他們專注在基本的穩定性，讓他心裡很難過，有滿滿的無力感。

會議的錄音檔被上傳至YouTube，影片中曾男批梁開假帳號批評攻擊公司，使用Slack（公司用通訊軟體）亂帶風向，要梁把座位搬到他旁邊就近看管。梁在會中表示自己被潑髒水，遭到針對，他無法接受。

雲云科技昨天發聲明，對公司發生的不幸事件感到悲痛與遺憾，對受害者及其家屬表達最深哀悼，全力配合檢警查明事實，公司已採取必要應對措施確保運營穩定及消費者權益不受影響。

檢警昨天相驗死者，初步認定致命傷在頸部，將於下週解剖進一步確認死因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法