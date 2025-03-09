防LINE帳號遭盜 3設定不外流

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2025/03/09 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕詐騙猖獗，國人常用的通訊軟體LINE也被詐團鎖定，淪為犯罪工具，詐團不但竊取個資，還盜用帳號假冒身分騙取受害者親友的錢財。電信專家建議民眾，務必謹記帳號設定的「電話」、「密碼」及「簡訊認證碼」切勿外流，才能減少遭盜用的機率。

定期換密碼、檢查登入中裝置

為避免LINE群組被「翻群」，電信專家也建議，成立可設定密碼或問題的「社群」而非一般群組，要先輸入密碼或回答問題後，再由管理員審核入群，只有管理員有權限剔除成員，才能避免成員帳號被盜後，強制將群組內所有人踢出。

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警方提醒，維護帳號安全，最好能定期更換密碼，密碼不要用電話、生日或身分證字號，應設定高強度、字串較長的密碼，避免被歹徒破解，並定期檢查「登入中的裝置」，若發現從未登入過列表中的裝置，建議馬上登出該裝置並更新密碼。

留意官方帳號的登入通知

另外，也要留意官方帳號的登入通知，若有其他裝置登入，官方都會傳訊息通知，如非本人操作，可按照訊息中的建議聯絡客服或變更密碼；在沒有重複註冊LINE的情況下，無法登入且一直被登出，或帳號擅自發訊息給朋友，就很可能遭到盜用。

不少民眾因為點擊了陌生連結，帳號遭盜用，LINE官方示警，不小心登入釣魚網站，建議立即變更密碼；此外，即使親友傳來網頁，要求協助解鎖帳號，意圖誘導開啟文章連結，或透過LINE詢問手機號碼、幫忙收取驗證碼、參加線上投票等訊息，都不要點擊。

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