宜蘭地院主管群組 遭詐團滅了／點擊幫友人小孩衝票數 LINE帳號遭盜

宜蘭地院某主管Line帳號遭盜用，詐團滲透主管群踢走所有人。（讀者提供）

2025/03/09 05:30

囂張！司法群組也敢惹

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕詐騙集團有夠囂張，連司法機關的公務連繫群組也入侵！宜蘭地方法院一名主管疑點擊友人傳來、為孩子衝高繪畫比賽票數的網址，LINE帳號隨即遭詐團盜用，不僅假冒該主管向其親友借錢，更潛入宜院的主管群組，將庭長、審判長、科長等多人全數踢出，造成卅四人的群組「滅群」，影響公務聯繫；這是宜院成立主管群組以來，首次被詐團滲透，讓受害的主管們直呼：「詐團實在猖狂！」

詐團還私訊司法官借錢

宜院一名主管於三月六日傍晚使用LINE聯繫公務，驚覺LINE群組消失了，一查才發現所有人都被某主管踢出，當天深夜，陸續有人收到某主管的LINE私訊詢問：「在忙嗎？」，並以急需用錢等由商借二萬元。

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被借錢者感覺有異，致電某主管查證才知，這位主管的LINE號遭盜用，地院的主管群組也被入侵，甚至連南投、士林地方法院也有人來電求證，顯示遭詐團騷擾的範圍極廣。

帳號遭盜的主管無奈地說，當晚查證電話接不完，只能一一向同事說明、致歉。

受害主管回想，詐騙源頭應該是點擊友人傳來、為孩子繪畫比賽衝高票數的網址，結果被詐騙集團盜用帳號，害得同事全被退群而影響公務聯繫，他非常不好意思，趕緊報案並申請新帳號。

新群組加密保護 防入侵

宜院的主管群組已重新成立，為防止類似事件再發生，已將群組加密保護，目前未發現有人受騙匯款。檢警獲報追查，初步了解詐團IP位於國外，宜蘭警方已成立專案小組，協助被害主管向LINE公司調閱資料，同時呼籲民眾切勿點擊來路不明的網路連結，或按指示填寫帳號資料等相關個資，以免帳號遭竊取冒用。

宜蘭地院某主管Line遭盜，主管群被詐團滅群。（記者王峻祺攝）

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