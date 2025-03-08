防盜房產 個資、印鑑、自然人憑證別隨便給

七旬徐姓老嫗愛上男網友投入4737萬餘元購買虛擬幣血本無歸。基隆地檢署昨天將假幣商、車手、車手頭與居中媒介融資業者依共同涉犯詐欺罪起訴，並向法院求處重刑。（記者林嘉東攝）

2025/03/08 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕假投資詐騙集團結合地政士、融資公司的「台版地面師」手法，先將被害人存款掏空，再將房產騙去抵押借貸，把貸出來的錢也全部詐乾，讓辛若一生的被害人，一夕間一無所有；此種毫無人性的凶狠謀財模式，近年猖獗不已，已有眾多民眾受害，警方呼籲民眾提高警覺，把握六項防詐原則，就可以避免受騙。

地籍異動即時通 可掌握異動

警方提醒，為免受騙，民眾不要接來路不明投資電話，邀你參加投資說明會不去，不要隨便提供個人資料給陌生人、不要交付印鑑或自然人憑證給剛認識的人，不要拿名下不動產去抵押借錢。

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此外，為免遭到偽冒不動產抵押貸款或移轉，內政部推出全國皆可申請的「地籍異動即時通服務」，可臨櫃或網路免費申辦，申辦後只要名下已登記的土地或建物所有權，出現辦理「收件」、「異動完成」等情，系統都會提供手機簡訊及電子郵件等兩種管道自動通知義務人，讓民眾隨時掌握不動產權利異動資訊。

類似受害案例不少，比如今年二月彰化一名綽號「董娘」的六十歲女子，被假投資詐團先騙走五千五百元積蓄，詐團再勾結融資業者，地政士，慫恿「董娘」將價值數千萬元別墅抵押給詐團找來的金主，半年內騙走被害人一億一千萬元，警方後來逮捕徐姓首腦等廿多人。

該案發生後三天，刑事局破獲以男子柯崴捷為首的詐團，以上述相同手法騙走五名被害人六千萬多元。

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