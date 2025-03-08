推老媽媽跌倒喪命還滅證 孽子判4年半

邱男推倒母親致死，台中地檢署求刑10年6月至12年6月，他坦承犯行，台中院國民法官審理庭輕判4年6月。（資料照）

2025/03/08 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市邱姓男子去年二月十一日與年邁媽媽發生口角，他徒手推媽媽一把，導致母親摔倒撞頭，他還持續咆哮「我是孽子」，邱母送醫搶救十八天後傷重不治，邱男竟於案發後刪除監視器影像滅證，還一度說謊；台中地檢署依家庭暴力傷害致死罪將邱男起訴，求刑十年六月至十二年六月，台中地院國民法官庭認為被告後來坦承犯罪，昨天判刑四年六月。

檢求刑至少判十年半

此案審理時，檢方質疑邱男，見七十五歲母親倒地，仍咆哮指自己是孽子，案發後謊稱是母親自己跌倒，還於母親住院時說，母親必須活著，才能證明是她自己跌倒，雖然邱男最終認罪，但不能忽視刪除監視器畫面與說謊等過程；檢方主張，被告不適用刑法「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑要件。

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最後認罪 獲判四年半

台中地院指出，死者高齡且患有帕金森氏症，身體狀況較正常人差，邱男理應更尊重高齡母親，卻因一時情緒激動、對母親心有不滿，徒手推倒而傷害母親。至於合議庭將邱男判刑四年六月，是基於被告上述行為雖嚴重，但考量他沒有使用武器或工具攻擊母親，且僅推母親肩膀一下，無任何接續的攻擊行為，傷害致死罪是七年至無期徒刑之罪，傷害直系血親尊親屬又應加重其刑二分之一，有「情輕法重」的情狀，縱使對邱男量處最低刑度，仍顯然過重，因此依刑法第五十九條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑；可上訴。

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