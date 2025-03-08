王大陸怎麼找到司機？當鋪發懸賞金 小蜜蜂找到人

「小阿俊」陳子俊被移送新北地檢署復訊。 （記者鄭景議翻攝）

2025/03/08 05:30

〔記者鄭景議、劉慶侯／台北報導〕藝人王大陸涉透過富二代友人游翔閔，教唆毆打Uber連姓司機案，檢警前天趁著四海幫堂主、綽號「小阿俊」的陳子俊與女友碰面時，將陳男逮捕到案；警方查知，游男得以掌握連男行蹤，是透過當鋪使用發懸賞金的方式，給隨時在路上移動的「小蜜蜂」當斥候提供線索，進而得知連姓司機定位，陳男再要求小弟跟監連男趁機毆打犯案；新北市警永和分局昨依傷害罪將陳男移送新北地檢署偵辦。

游翔閔委託當鋪查找

據了解，當鋪有查找「權利車」的經驗，游翔閔因此委託熟識的當鋪業者查找司機，並透過當鋪發放每人數千元懸賞金，公布連姓司機車牌號，要求路上的「小蜜蜂」四處尋找；這些小蜜蜂本業是計程車司機，彼此間以LINE互相聯繫分享懸賞資訊，最後成功查知連姓司機位置，陳男馬上指示小弟「出任務」前往打人。

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警詢時陳男稱，自己沒收取王大陸的紅包，整件事是游翔閔托他幫忙「出一口氣」，才協助處理。

至於台北市刑警大隊代理偵三隊長劉居榮等人，意外捲入洩密事件，據檢警初步調查，劉確實應是「誤傳」指認資料給游翔閔，否則當時在場的王大陸、游翔閔，大可直接抄寫劉員手中資料，不用透過Line傳遞留下把柄。

接手承辦王大陸遭「閃兵集團」詐騙的邱姓分隊長、林姓小隊長，則是根據王提供的嫌犯資料，便宜行事未依規定填報明確案由，逕自使用先前的他案資料直接查詢過濾可疑人，檢方認為作業有疏失，將二人改列被告交保候傳。

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