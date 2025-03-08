亡者家屬心理創傷 法官竟要求證明／校園割喉死者父母二度傷害

新北市校園割喉案楊姓受害者的父母，昨日在新北市議員石一佑陪伴下，出面質疑司法對證人的保護不足。 （記者黃子暘攝）

2025/03/08 05:30

〔記者黃子暘、張文川、王定傳／綜合報導〕新北市校園割喉案奪走楊姓國中生的寶貴生命，新北地院將行凶的郭姓少年判刑九年、教唆殺人的林姓少女判八年，現由高等法院審理。楊生的父母昨天泣訴，一審法官無視家屬的喪子之慟，竟要求家屬申請心理衡鑑才能成為傷害證據。

高院前天第二次開庭，楊生的父母昨在新北市議員石一佑陪同下一吐心聲。二人難過地說，開庭時他們向二審法官陳述，一審法官完全無視受害者家屬的心理創傷，喪子之慟無法抹滅，竟要已經傷痛至極的父母，提供證據來證明心理創傷，以致他們必須申請心理衡鑑。

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怨法官對證人保護不足

居然得跟凶手當庭對質

楊生父母表示，兒子是品學兼優的資優生，班級排名第二、國中五個學期獲得四十七次嘉獎，卻在教室遭到「凶殘秒殺」，乖巧孝順的孩子未獲學校、國家保護，一審法官還輕判凶手，盼高院法官比照成人觸法重判二名被告，而非以家庭功能不張、行凶者未成年來減刑。

楊父哽咽說，前天開庭時，郭姓少年還在法庭上瞪他，他馬上瞪回去，他是受害人的家屬，對方憑什麼瞪他。楊父也質疑司法對證人的保護不足，讓秘密證人跟林姓少女接觸，還安排證人跟凶嫌當庭對質，他曾要求保護證人，但法官說該證人不符合秘密證人身分。

石一佑聲援家屬表示，法官要求被害人父母申請心理衡鑑，讓被害人自證受到心理傷害，非常殘忍，無疑是傷口灑鹽。

司法院：尊重審判獨立

司法院昨天表示，全案繫屬二審法院審理中，且不公開審理，司法院尊重審判獨立，不會對審理中的個案發表意見。對於家屬的控訴，新北地院表示，本案已上訴二審，由二審合議庭法官依法處理。

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