攝影機AI顧嬰亞洲第一 準備上市出大事

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2025/03/08 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕雲云科技股份有限公司成立於二○一七年，主要經營結合AI的科技育嬰用品，主打商品是送子鳥造型的「CuboAi」寶寶攝影機，能夠主動偵測口鼻遭異物覆蓋或是翻身時等潛在風險，並於第一時間發出警訊，該公司產品銷售全球十一國，被認為是台灣、甚至亞太地區AI科技育嬰的翹楚，近日更完成募資準備拚上市，未料發生老闆刺死高階主管的驚人凶殺命案，令業界難以置信。

老闆曾志新 曾任職趨勢14年

負責人曾志新育有一子，曾在軟體公司「趨勢科技」任職十四年，二○一七年創立雲云，初期靠著自己與共同創辦人的資金，以及國發基金天使投資方案創業，推出CuboAi結合寶寶攝影機後，事業開始平步青雲，還成功吸引創投公司注資，產品陸續獲得國內外大獎肯定，近期臉書可見到他接受資深媒體人于美人專訪，以及與總統賴清德、台北市長蔣萬安的合照，顯見創業有成。

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文武雙全技術長 才想學放下…

梁姓技術長曾擔任AppWorks的技術長，二○一八年入職雲云，二○二二年開始擔任雲云技術長，梁男的興趣廣泛，喜歡自然生態，不時外出拍攝鳥類，年入中年仍學藝「法國號」，還曾與學管樂的女兒在大湖公園草地音樂會同台演出。

據了解，梁姓技術長去年起，時常與公司董座曾志新發生爭執，梁男曾在部落格自述，去年是「充滿挑戰、痛苦、難關的一年」，還表示自己一直致力於讓工程團隊能有成就感、有趣的那些目標，都無法做到，他之後要開始「學習放下，坐看雲起時」。

有公司同僚說，梁姓技術長受到不少同事認同。昨天傳出死訊後，身邊親友、同事湧入臉書悼念，也有人在臉書上表達梁姓技術長「是超級好人，是天才…我們前幾天才一起吃飯…好難過」。

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