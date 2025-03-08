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    首頁　>　社會

    老闆當人事主管面 刺死要離職技術長

    北市信義路五段環球世貿大樓19樓的雲云科技公司，昨驚傳凶殺案，52歲負責人曾志新（見圖）涉嫌持刀刺殺51歲梁姓技術長致死。（取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻議）

    北市信義路五段環球世貿大樓19樓的雲云科技公司，昨驚傳凶殺案，52歲負責人曾志新（見圖）涉嫌持刀刺殺51歲梁姓技術長致死。（取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻議）

    2025/03/08 05:30

    曾志新預藏卅公分廚刀

    〔記者鄭景議／台北報導〕位於台北市信義路五段環球世貿大樓十九樓的雲云科技公司，昨日下午驚傳凶殺案，五十二歲負責人曾志新，在公司會議室與五十一歲梁姓技術長及公司人事主管開會時，疑一時情緒失控，突然持預藏的卅公分長西式廚刀，往梁男右後頸與背部猛刺十多刀，犯案後，再猛刺自己嘴部一刀，人事主管趕緊制止曾男繼續自我傷害；北市警信義分局及救護人員據報到場，將二人送醫，梁男傷重不治，曾男輕傷，警依殺人罪偵辦中。

    技術長發文控管理無方

    警方初步調查，梁男前天在公司群組突然發出長文，以控訴語氣指自己和公司理念不合，並直指曾男管理無方，曾男還常對他使用無禮的語氣，使他無法好好管理下屬，文章最後表明要離職，該文引發公司內部軒然大波。

    要求收回未果 刺十多刀

    事情到了昨天，曾、梁與人事主管三人，在會議間開會談判有關離職一事，談判過程不順利，曾、梁數度起爭執，曾要求梁把文章收回，梁雖答應，但隨後又遲疑，表示收回文章不知如何跟其他員工解釋。

    三人會議開了廿分鐘後，梁男要離開會議間，此時疑已情緒失控的曾男，突掏出預藏刀械衝上前，對梁的後頸連刺兩刀，再追著梁刺殺十多刀，人事主管見狀驚呼求助，三、四名員工趕來協助救護躺在血泊的梁男，同時制止曾男，但曾男舉刀對準自己嘴部猛刺一刀，人事主管隨即奪刀保管。

    曾志新喉嚨受傷無法問案

    警方到場時，梁男已失去生命跡象，緊急送往醫院救治仍不治，曾男無生命危險，但因喉嚨、食道受傷須開刀治療，警方暫時無法查問案情。由於會議間平日不會擺放廚刀，人事主管在整個開會談判過程中也沒見到凶刀，警方懷疑曾男開會前就把刀藏在身上，疑為預謀犯案。

    人事主管指公司無經營壓力

    人事主管指出，公司業績平順，沒有經營壓力，會議間談判過程中雖有爭執，但也沒有激烈到雙方情緒失控和肢體衝突，實在不明白為何會引發凶殺案。

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    安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

    梁姓技術長曾擔任AppWorks的技術長，二○一八年入職雲云，二○二二年開始擔任雲云技術長。 （取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻議）

    梁姓技術長曾擔任AppWorks的技術長，二○一八年入職雲云，二○二二年開始擔任雲云技術長。 （取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻議）

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