再爆違規╱大葉高島屋5樓未完成勘驗 就偷跑營運

記者調查發現，大葉高島屋5樓賣場完成竣工勘驗程序前，於2023年2月24日就偷跑試營運，恐違反《建築法》，北市建管處表示將開罰。（記者楊心慧攝）

2025/03/08 05:30

北市建管處︰有明確違反法令事證 依建築法罰6至30萬元

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區的大葉高島屋百貨公司停車場變更為商場案，是在二○二三年一月十七日准許將五樓變更商場使用，同年二月十五日才申請竣工勘驗，四月十三日核發五樓使用執照。但本報記者調查發現，大葉高島屋於二月廿四日就偷跑試營運，恐違反建築法，而當時台北市政府無任何動作；台北市建築管理處昨天表示，大葉高島屋有明確違反法令事證，將依建築法規定裁罰六至卅萬元。

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前年4月13日核發使用執照 2月24日試營運

大葉高島屋還沒完成竣工勘驗程序就對外開放試營運，試營運前，就有多家媒體報導介紹，包含賣場面積佔地近一四○○坪，餐飲約佔七十五％，其餘廿五％為家電與DOZO Market特賣場；媒體還稱大葉高島屋攜手近廿家品牌，為天母居民打造全新一日生活消費體驗。

據調查發現，大葉高島屋於二○二三年一月十七日獲准變更使用五樓後，在二月十五日申請竣工勘驗，並於四月十三日核發五樓的使用執照，換句話說，二月廿四日以試營運名義開始經營五樓商場時，相關程序還在申請階段。但大葉高島屋以試營運為名，已推出銀行刷卡滿額送百貨禮券的優惠，以及滿千抽獎、化妝品區滿五千元贈百元禮券等，實質營運的情況明確。

大葉高島屋當時高調、無遮掩地「偷跑」，市府主管機關竟全然不知或因其他因素，未有異議。對此，台北市建管處表示，試營運期間未收到任何檢舉或相關通報，因此未派員現場查處，但如今有具體事證，可依建築法第七十三條規定，以第九十一條裁罰六至卅萬元。

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