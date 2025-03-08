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    愛情攻勢奏效 哄騙投資虛幣 「詐」乾7旬婦近5千萬 6人求重刑

    男子洪靖倫為首的假投資詐騙集團，將一名退休婦人近5千萬財產騙光，基隆地檢署依加重詐欺罪起訴洪男等6人，建請法院求處重刑。（資料照）

    男子洪靖倫為首的假投資詐騙集團，將一名退休婦人近5千萬財產騙光，基隆地檢署依加重詐欺罪起訴洪男等6人，建請法院求處重刑。（資料照）

    2025/03/08 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕以男子洪靖倫為首的假投資詐騙集團，涉與境外詐騙機房合作，利用假交友結合日劇「地面師」詐騙房產的模式，將一名退休婦人的積蓄騙光，再勾結地政士及融資公司將被害人的兩棟房屋抵押借貸，總共詐走四千七百卅七萬多元。基隆地檢署獲報，溯源逮捕洪男、兩名假幣商，以及詐團幹部、車手、與詐團勾結的融資業者等六人，依加重詐欺罪起訴及建請法院求處重刑。

    積蓄、抵押兩棟房 被騙光光

    檢警追查，該名七十四歲經營外銷公司退休的婦人，去年五月透過LINE交友結識自稱許姓男子的網友，禁不起網友每天噓寒問暖，陷入愛情陷阱，對方乘機鼓吹她投資虛擬貨幣可獲高報酬，婦人將三百多萬元存款全部用於投資泰達幣USDT。

    對方發現婦人帳戶沒錢後，再慫恿她將名下位於新北市、台北市的兩間房子拿去抵押，共貸得四千四百萬元，也全數投資購買泰達幣；婦人被「詐」乾後，對方繼續慫恿她向親友借款投資，婦人向兒子借錢時，兒子驚覺她遇詐報警；婦人恍然大悟後，泣訴畢生積蓄與房產全沒了。

    警擴大偵辦 另有兩女也上當

    檢警擴大偵辦，發現另有四十多歲及五十多歲女子遭遇相同騙術，分別遭詐兩百廿萬元與一百九十六萬元，兩人房屋也拿去抵押借款，再被騙走兩百五十萬元與兩百卅萬元。

    檢警表示，全案持續鎖定該集團未落網的地政士與金主等共犯查緝中。

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