王薀自詡為佛 科技大亨也是信徒

佛教文學作家王薀。（資料照，記者王定傳攝）

2025/03/07 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕涉夥同信徒將蔡姓女信徒虐死的主嫌王薀，自稱是藏傳密宗「上師」，灌輸信徒他等同於「佛」的觀念，若違反「上師之命」就會入「畜生道、餓鬼道、地獄道」，事發前就曾命蔡女每天做五體投地「大禮拜」四百至五百次，還在後來的批鬥大會上，強迫蔡女反覆做「小禮拜（向王薀跪拜）」及嚴斥蔡女，信徒在他的號令下行事，最終釀成悲劇。

信徒數千人 還有外籍司機

據指出，王薀有數千名信徒供養，其中不乏知識分子，包含前交通部官員李宸宇、科技公司總經理呂莉芳等，李威則是在武漢疫情後帶著妻子追隨王薀，王還有外籍人士擔任他的司機。檢警在本案曝光後前往王薀住處等地搜索，發現兩千七百多萬元現金。

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李威疫情後偕妻追隨王薀

檢警調查發現，王薀最重要的幹部是「讀書會」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴「三師姐」，三人可直接聯繫王薀，其他重要信徒有耀智師父吳慧珠、隨護李淵源。至於死者蔡女因有會計專業，在王開設的「水月草堂」任出納，住在王的住處頂樓，後來惹火王薀，被趕去住堆滿雜物的精舍。

釀出人命的關鍵時段是去年七月廿三日晚間十時到隔天凌晨的三個多小時，王薀自詡為佛，再次命信徒批鬥蔡女，蔡女被凌虐到體力不支，王仍出言斥責「妳這樣冤親債主會圍著妳，要跟冤親債主道歉」等；過程中，涉行最狠的是吳慧珠、李淵源，吳女不僅在拖行蔡女時，鬆手讓蔡的頭部撞擊地面發出「砰砰」聲響，還打蔡的後腦等，李則把已經奄奄一息的蔡女拖到戶外淋雨，也鬆手導致她後腦撞擊路面等。

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