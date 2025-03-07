北市精舍命案／李威轉污點證人 王薀等13人起訴

檢方同意李威轉列污點證人，建請法院減輕或免除其刑。（資料照）

2025/03/07 05:30

批鬥大會上演離譜大小禮拜 五體投地日做500次虐死女信徒

〔記者王定傳／台北報導〕在台北市復興南路二段開設「水月草堂」的佛教文學作家王薀（本名王江鎮），與前妻離婚後獲分配一億餘元財產，卻因不滿蔡姓女信徒計算其婚後財產數額有誤，造成他少分配數百萬元，涉召開「批鬥大會」，指使信徒強令蔡女反覆跪拜，甚至拖行、施暴等將蔡女虐死；台北地檢署昨依傷害致死等罪起訴王薀及其信徒共十三人。

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李威有希望免刑

也被起訴的藝人李威，經檢察官勸說後表達懊悔，並供出重要案情，包括王的重要幹部、「讀書會三師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴均涉案，檢方同意其轉列污點證人，建請法院減輕或免除其刑。

據了解，王薀召開批鬥大會時，李威因畏懼王薀「上師」身分，擔心不照辦會下地獄，與妻子簡瑀家全程在旁「助陣」及要求死者「勇敢道歉就沒事」等語，犯後依王的指示教導其他信徒如何應付訊問、協助串證，及出於「為上師好」觀點，假冒死者家屬詢問兩、三百位律師有關提告等的法律問題。

檢方調查，王薀去年五月中旬不滿蔡女處理其財產失當、以及態度不佳等情，開始凌虐蔡女，命幹部剃光她頭髮，要蔡每天做五體投地「大禮拜」四百至五百次；去年七月廿三日開批鬥會，命信徒強迫蔡做「小禮拜（反覆向王薀跪拜）」以此向冤親債主道歉。

過程中，王薀的幹部或信徒拖行蔡女去淋雨、鬆手讓她的頭部或後腦撞地、強拉她起立再壓頭道歉、踢膝蓋後方強迫她下跪、打後腦杓加腳踢、雨傘戳身體等，見蔡女奄奄一息仍不罷手，從案發的廿三日晚間凌虐到隔天凌晨二時，長達三個多小時。

王薀的信徒「耀智師父」吳慧珠、李淵源等人才以透明雨衣等物掩蓋，使用手推車將蔡女推回吳的精舍，此時眾人還忙著成立群組串證，拖到早上十時才通報救護車，蔡女因身體多處瘀傷致橫紋肌溶解等因休克死亡。

王薀全盤否認，辯稱一群女生常吵鬧自己無法介入。檢方昨依強制及傷害致死罪起訴王、讀書會三師姐等八人；以幫助傷害致死等罪起訴李威夫妻等四人；以幫助傷害等罪起訴一名信徒。

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