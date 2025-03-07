高島屋車位減177格 議員促查圖利

大葉高島屋8樓停車位。（記者楊心慧攝）

2025/03/07 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕大葉高島屋停車場變更案引發爭議，台北市議員簡舒培昨天表示，台北市建管處長虞積學和停管處長劉瑞麟就此案在她面前相互推卸責任，她質疑的點是，為何前市長郝龍斌任內都不通過，後來卻通過了，大葉高島屋停車場車位因此減少一七七格，使得當地停車需求雪上加霜；她呼籲檢調應立即啟動調查，追查此案是否涉及圖利。

簡舒培：建管、停管處互卸責

簡舒培說，郝龍斌時期完全不讓大葉高島屋扣除「商場樓層車道、樓梯、電梯及廁所等公設」，如今，大葉高島屋只是縮小範圍，市長蔣萬安就給予放行，且她在索取資料過程中，找虞積學和劉瑞麟兩位處長詢問，兩人竟在她面前互推責任。

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簡舒培指，當時停管處長劉瑞麟向她表示，沒有同意讓五樓變更成商場，公文寫法與十年前（郝龍斌時期）相同。

建管處則推託，公文寫本處（指停管處）無意見，所以他們就讓停車場變商場，案子還沒搞清楚狀況就核准。

台北市議員游淑慧昨受訪表示，大葉高島屋依據停車投資契約興建，都市計畫是停車場用地，即便是多目標使用，仍要先以滿足當地的停車供需為優先，才能同意其增加商場比例，停管處應要計算停車供需比的問題，若是滿足停車場供需量，才能夠核可商場變更。

游淑慧：北市應公布審查資料

游淑慧指出，大葉高島屋案不能只是單純去算到底公設能不能列入計算，而是必須優先滿足當地的停車需求，如今市府也不必幫大葉高島屋說話，應公布審查資料、專業評估。

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