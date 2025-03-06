京華城翻版？》大葉高島屋停車場變商場 郝龍斌擋下 柯文哲解套 蔣萬安核可

大葉高島屋原本五樓是停車場，如今已變成商場，營業面積大幅增加。（記者楊心慧攝）

2025/03/06 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕位於台北市士林區的大葉高島屋百貨公司，原僅B1至四樓，以及十二樓是商場，三年前申請變更使用執照，原本五樓停車場大變身成為商場，如今是知名餐廳匯聚的賺錢樓層。但據了解，全案根本是京華城案翻版，大葉高島屋於前市長郝龍斌時期，兩度申請變更使用皆被擋下，前市長柯文哲時期卻幫忙解套，本屆市長蔣萬安上任後核可變更，過程遭質疑根本不符法規及程序。

變更過程疑未符法規及程序

大葉高島屋於二○二二年一月啟動三年改造計畫，拆除地下一樓螺旋手扶梯，改裝中央水族廣場，並規劃將五樓停車場改為商場，營業面積大幅增加。

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據指出，大葉高島屋早在郝龍斌任內的二○一○年十月十三日、隔年十一月九日申請變更審議，主張商場面積未使用完，擬將五、六樓停車場變商場，但兩次皆被打槍，案子簽到市長室，郝龍斌也認為有疑慮，要求退件釐清。

時隔十年，大葉高島屋於二○二一年十月七日的柯文哲任內再度提出申請，其主張沒變，建管處於二○二二年一月廿六日開會討論，結論也是與現行法令不符，要求申設單位應依法令及規定檢討辦理。

彭振聲曾召開會議欲助解套

但時任副市長彭振聲，卻在二○二二年召開兩次「研商大葉高島屋停車空間調整案」會議，欲替高島屋解套，要求針對新舊法令適用疑義檢具說明書，送主管機關停管處報內政部釋示，並經都委會審議通過作臨時使用，沒想到兩事項都沒做，蔣萬安剛上任的二○二三年一月十七日，仍准許變更使用。

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