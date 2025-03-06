去年少年犯罪增加 暴力、詐欺最多

警方積極宣導毒品的危害等來防制少年犯罪。（警方提供）

2025/03/06 05:30

去年962人 較前年增181人 少警隊成立掃黑專責小隊檢肅幫派

記者周敏鴻／專題報導

桃園市去年少年犯罪總人數九六二人，雖僅占全市犯罪總人數四．二六％，但較前年增加了一八一人，增幅約廿三．一八％，市警局少年警察隊依案件類型區分，人數最多的是暴力型犯罪共二五八人，其次是詐欺案二三八人，相較於二○二三年，兩種案類也是增加最多的前兩名，分別是詐欺案增加一三三人、暴力型犯罪增加卅九人，顯示少年犯罪預防、偵緝的嚴峻度拉高，少警隊已成立掃黑專責小隊，鎖定吸收少年的幫派組合強力檢肅。

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警方啟動預警介入機制 提早關懷

警方分析，政府跨部門打詐，警政署也執行「全國同步打擊詐欺行動專案」，推動受理假投資詐欺案件通報警示帳戶匯款人攔阻計畫、查找被害人計畫等，致詐欺案件激增，少年涉入的原因多元，可能是尋求歸屬感，或受到詐團以高報酬、低刑責的話術來利誘，導致觀念扭曲；至於暴力型犯罪，多因少年血氣方剛，易受偏差同儕影響，而聚集助陣甚至械鬥。

中央警察大學行政警察學系主任許福生認為，校園「拒黑」是少年犯罪防制的重要工作，建議政府強化黑幫少年與家庭、學校連結督導責任，輔導仍是防制少年黑幫最佳策略。

市警局與桃園市少年輔導委員會建置少年資料庫，已超過六千五百名少年列冊，再整合教育局輔導體系、衛生局毒品戒治、社會局少年培力與親職教育等資源，啟動預警介入機制，提早關懷少年，一旦有異常群聚就會盤查並向上溯源，對曾涉入暴力型犯罪、詐欺案的少年，加強關懷並掌握動態以避免再犯。

以單親、與母親同住的少年A為例，國中起就學不穩定，總是跟著朋友往外跑，母親無力管教，他變本加厲，加入幫派並吸毒，後因他發生無照酒駕事故，才接受市府少輔員的諮詢、評估，並進入少年觀護所收容，少輔會後續與其家長、法院保護官合作，導正他的價值觀，成功助他脫離幫派，目前穩定就業中。

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