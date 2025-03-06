偷拍校園 地檢署女廁也不放過／男大生手機 藏3百多部偷拍影片

盧姓男大學涉拿手機偷拍女性如廁的性影像。圖為示意圖。（記者王俊忠攝）

2025/03/06 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南某大學夜間部盧姓男學生被控連續在女廁偷拍，二○二四年四月間再度在校犯案當場被逮法辦，檢方以有再犯之虞聲押獲准。檢警查扣其手機內發現有三百多部偷拍女子如廁的影片，地點除了學校，竟還有台南地檢署內女廁，台南地院以犯五項無故攝錄他人性影像罪，合併判應執行二年二月徒刑，還可上訴。

累犯男判應執行刑2年2月

去年間，盧男被控連續在學校女廁偷拍女性如廁影像，二○二二年間曾因妨害秘密案被判刑三月確定，即使已被查獲法辦，盧依然無法控制、繼續犯案，引發眾怒。校方回應說，能做的改善防範都會做，也透過校安管道通報與性平程序處置。

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盧男在校連續偷拍被抓 仍再犯

檢警調查發現盧男於二○二四年一、三、四、六月間涉犯五件偷拍案，有四件在大學校園內、一件在台南地檢署管制區內女廁，都從隔間牆板上、下方縫隙伸出手機，偷拍女性如廁的性影像。從二○二三年八月間迄今，共約有三百多部偷拍他人如廁的性影像檔案，但這些影片多僅拍攝到性器官、鞋子，並無拍到人的正面，無法尋找被害人。對此，盧男說他偷拍動機是因性別認同、好奇異性性器官所致。

檢警調查指出，去年四月十三日下午五點許，被害女子在大學三樓女廁，在穿褲子時看到後方廁所門縫有一支手機鏡頭突出來，直覺被偷拍了，之後在一樓圍牆邊發現盧男，盧男坦承見過被害女子，被警方帶回調查。

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盧姓男大學涉拿手機偷拍女性如廁的性影像，連台南地檢署女廁也淪陷。圖為示意圖。（記者王俊忠攝）

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