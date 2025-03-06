精品代購平台 半年助詐、賭團洗錢4億

刑事局國際科破獲假代購洗錢集團，查扣現金、教戰手冊等贓證物。 （記者邱俊福攝）

2025/03/06 05:30

利用假代購訂單進行虛幣洗錢 警逮6人送辦

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署打詐專案積極掃蕩虛擬貨幣洗錢犯行，其中刑事警察局查出以男子林宏岳為首的洗錢集團，涉以投資代購精品為由，引誘中國民眾充當人頭，提供帳戶與投資，其實是讓博弈、詐騙集團的贓款當投資獲利，匯入中國民眾人頭帳戶，再將中國民眾乾淨、跟贓款金額差不多的投資款項，購買泰達幣，交付這些集團，遂行洗錢，半年來經手金流逾四億元；刑事局國際科經長期蒐證，今年初逮捕林與旗下業務、會計等六人，依詐欺、洗錢與組織犯罪罪嫌送辦。

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警方調查，卅八歲男子林岳宏為首的「假代購、真洗錢」集團，涉嫌經營假代購精品平台的APP，以可低價購買皮包等精品為由，招攬中國民眾投入資金，並提供金融帳戶，再媒合博弈、詐騙等集團洗錢需求，在平台成立假代購精品訂單。

一方面讓中國民眾依假訂單價格，匯入乾淨資金，隨即將該資金購買泰達幣，交付博弈、詐欺集團；另方面，來自博弈、詐欺集團的贓款，匯入中國民眾帳戶作為其投資購買精品的收入，遂行洗錢。

該集團經營半年來，有數十位中國民眾加入投資，變成人頭。一月十六日，警方前往桃園市桃園區的機房，以及林男位於新北市土城區的住處查緝，共逮捕林等六人送辦。

另刑事局偵四大隊第三隊則破獲以卅歲王姓男子為首的不法集團，該集團以三家融資公司為背景，勾串假投資詐團，協助詐團以「代書助理」身分出面，幫已被詐光現金的被害人辦理抵押房產，俟被害人取得貸款後，詐團得以持續行騙，直到騙光被害人積蓄、房產為止。

警方經長期蒐證，至少有廿人受害，財損共一億元，去年底開始陸續逮捕王等十七人到案，依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

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