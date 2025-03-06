詐團LINE推薦代操股票／婦賣家產 1600萬擺客廳交車手
車手未和解賠償，被判刑1年半。圖為示意圖。（資料照）
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣林姓婦人見股市大漲，誤信某國際投資公司可代為操作股票獲利，於是加入APP程式，竟將家產變現一千六百萬元現金全放在客廳，等對方上門收款，詐團派多案詐欺前科犯劉育麟前往取款後將錢轉交上手，新竹地院依詐欺罪再判他徒刑一年半。
未和解賠償 車手判1年半
法官調查，卅九歲男子劉育麟加入詐騙集團擔任取款車手，詐團成員LINE新竹縣林女謊稱介紹某「國際投資公司」可投資股票獲利，並提供公司APP程式使用。
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林女信以為真，前年十一月廿九日上午在住處等候面交。劉育麟則受詐團指示前往，上門向林女收取一千六百萬元現金。
劉男同時將偽造公司商業操作收據，經辦人欄有手寫「劉育麟」簽名，金額一千六百萬元及佈局合作協議書交林女收執，以此方式行使具有收據性質的私文書，足以生損害該公司商業信用。劉育麟取款後為掩飾、隱匿詐欺集團犯罪所得去向及所在，再將現金交給詐團指定之人。
法官審酌劉男正值壯年，不思依靠己力循正當途徑賺取所需，反加入詐欺集團擔任車手，並以行使偽造私文書等方式，與詐欺集團其他成員共同詐欺被害人，並收得款項後層轉交予上手，藉以掩飾隱匿特定犯罪所得來源與去向，使偵查機關難以追查金流，所為實屬不該。
法官考量劉男所詐欺金額高達一千六百萬元，且未與被害人達成和解或賠償損害；且其犯罪前科紀錄有多件詐欺洗錢犯罪，且還有警方正偵查中案件，最後依三人以上共同詐欺取財罪處有期徒刑一年六月。