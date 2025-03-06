法官批 詐騙判過輕為人詬病 車手重判4年10月

法官痛批詐騙判過輕為人詬病，重判車手。圖為示意圖。（資料照）

2025/03/06 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子戴堃哲與林昱廷加入詐欺集團當起取款車手，一個月二人現身取款四次，從三名被害人處騙得現金六八六萬，法官痛批詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人詬病之際，三人損失金額甚鉅，無需輕縱二人，最後將取款三次的戴堃哲依詐欺取財罪重判四年十月，取款一次的林昱廷判二年六月。

取款1次車手判2年半

法官調查，廿三歲的戴堃哲與廿四歲的林昱廷加入詐欺集團，聽候詐欺集團指示，前往約定地點向詐騙受害人取款。

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新竹楊姓女子誤信詐團APP，獲得推薦股票，以為交易可獲取高利潤，但需要儲值，前年十二月十五日約在新竹市面交一五○萬元。詐團見楊女受騙後，即指示林昱廷前往約定地點取款。當月廿八日再由戴堃哲向楊女收取一一六萬元現金得逞。

去年一月四日詐團以同樣手法，由戴堃哲向新竹縣鍾姓女子騙取一四○萬元現金。去年一月十六日在新竹縣關西鎮，由戴堃哲向劉女騙取二八○萬元現金。

法官審酌二人正值青年、有工作能力，不思依循正途獲取錢財，竟貪圖不法利益而參與本案詐欺集團犯罪組織擔任面交取款車手，分別向三人收取詐欺贓款以製造金流斷點，價值觀念有所偏差，影響社會秩序，足見其法治觀念淡薄，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，同時危害社會治安與文書之公共信用，二人掩飾、隱匿犯罪所得之來源與去向之洗錢行為更使金流難以追溯，增加查緝難度與被害人追回犯罪所得的可能。

法官審酌三名被害人共遭詐騙六八六萬元，金額甚鉅，犯罪所生危害堪屬重大，我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人詬病之際，三被害人損失甚鉅，實無需輕縱被告二人，最後將戴堃哲依詐欺取財罪判刑四年十月，林昱廷二年六月。

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