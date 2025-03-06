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    停車場變商場後 大葉高島屋賣贏天母SOGO

    台北市士林區的大葉高島屋1994年開業，至今已長達31年歷史。圖為大葉高島屋外觀。（記者楊心慧攝）

    台北市士林區的大葉高島屋1994年開業，至今已長達31年歷史。圖為大葉高島屋外觀。（記者楊心慧攝）

    2025/03/06 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕大葉高島屋五樓停車場變成商場後，很快就成為名店聚集的賺錢樓層，包括非常難訂位的吃到飽餐廳「旭集」、主打烤鴨的老字號中華料理餐廳「新葡苑」、老字號菜館「上海鄉村」、鮮香麻辣正川味的「開飯川食堂」等進駐，於二○二三年二月廿四日登場；大葉高島屋當時喊出全館目標五十五億元、預計五樓新樓層可帶來全年十億佳績的目標，可見從停車場變商場後，高島屋獲利能比往年更高。

    大葉高島屋於一九九四年七月九日試營運、同年十一月一日正式開業，當時B1至四樓、十二樓是商場，B2、B3、五至十一樓是停車場，主打超過兩千個停車位、全年無休；另一特色是中央水族廣場，並有固定的表演時間，由於位於天母棒球場周邊，長年吸引看棒球的人前往停車、逛街，每到假日停車場還會出現停車位不夠停的狀況。

    大葉高島屋已超過卅年歷史，一度因SOGO、新光三越等百貨勁敵插旗天母，受到衝擊，年營收從全盛時期的七十億元，腰斬成為卅多億元；據了解，高島屋於二○一八年業績逾四十億元，二○一九、二○二○年皆為卅多億元、二○二一、二○二二年為四十二、四十四億多元。

    高島屋趁疫情期間的二○二一年十月七日向市府提起多目標變更審議申請，擬將五樓停車場變成商場，最終更砸十億元大改裝，喊出二○二三年要挑戰年增率廿三％、五十五億元的業績目標，結果大葉高島屋去年營收達五十六億台幣，超越SOGO天母店，也就是說五樓停車場變成商場，確實給高島屋帶來不少獲利。

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