又是找彭振聲幫開會解套

台北市前副市長彭振聲（左）在柯市府時期的二○二二年，召開兩次「研商大葉高島屋停車空間調整案」會議，試圖替大葉高島屋解套。（資料照）

2025/03/06 05:30

會議指商場容積已超過 彭卻裁示另循辦法經都委會通過使用

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市前副市長彭振聲在柯市府時期的二○二二年，召開兩次「研商大葉高島屋停車空間調整案」會議，試圖替大葉高島屋解套，會議結論明示商場容積樓地板面積已超過允建商場容積樓地板面積，要求針對新舊法令適用疑義檢具說明書，送主管機關停管處報內政部釋示，可另循《都市計畫公共設施用地多目標使用辦法規定》，經都市計畫委員會審議通過作臨時使用；但據了解，此案完全未經北市都委會審議，便核可變更使用執照。

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據指出，彭振聲先於二○二二年二月十日召開「研商大葉高島屋停車空間調整案」會議，會議結論為「依照申請建照時的法令檢討，尚有少許商場面積允許設置；如依照現行法令檢討，實設商場容積樓地板面積已超過允建商場容積樓地板面積」。

二○二二年三月廿八日再次召開「研商大葉高島屋停車空間調整案」會議，仍是彭振聲主持，會議結論為「本案用途面積調整，涉及都市計畫公共設施用地多目標使用之投資契約及新舊法令適用等疑義，請申請人檢具相關說明書，送目的事業主管機關停管處報內政部釋示」。

兩場會議的第二條結論皆為「本案為停車場用地，得循《都市計畫公共設施用地多目標使用辦法規定》第三條、第五條規定，經本市都委會審議通過作臨時使用。倘申請人擬依上開程序，請檢具相關書圖文件，向目的事業主管機關停管處辦理」。

公文皆寫依彭的會議紀錄辦理

依據停管處、建管處、都發局、大葉高島屋的往來公文顯示，台北市政府的回覆意見皆為依照彭振聲於二○二二年三月廿八日的會議紀錄辦理，但此案根本沒有經北市都委會審議，便通過變更使用執照，讓大葉高島屋的五樓停車場，搖身一變成為賺錢的商場樓層。

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