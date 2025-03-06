北市停管處：變更商場未違法

台北市停車管理處表示，大葉高島屋於二○二二年八月廿四日提出新主張「調整區分停車場、商場及公共設施面積進行樓層變更」，未違反多目標使用辦法規定。圖為大葉高島屋外觀。（記者楊心慧攝）

2025/03/06 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕大葉高島屋停車場變更案過程，被指不符法規和程序，台北市停車管理處對此表示，高島屋於二○二二年八月廿四日提出新主張「調整區分停車場、商場及公共設施面積進行樓層變更」，未違反多目標使用辦法規定；但台北市議員簡舒培質疑，大葉高島屋就是換個說法，實際上仍是扣除商場公設的舊主張，最後行擴增商場樓層之實，現場五樓活生生的就是變商場。

台北市停管處表示，二○二二年三月廿八日、時任副市長彭振聲會議後至今，並未收到大葉高島屋臨時變更使用申請書；後續高島屋於二○二二年八月廿四日提出新主張，指不變更多目標使用規定，調整區分停車場、商場及公共設施面積進行樓層變更，進行使用執照變更申請。

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停管處進一步說明，檢視該公司提供面積計算資料，並參酌都市發展局及建築管理工程處意見，並無違反多目標使用辦法規定，因此請業者洽建管處辦理變更使用執照。

台北市建築管理工程處表示，因涉及建築物變更，後續由建築師依「建築物變更使用辦法」進行專業簽證檢討，確認符合相關規定，於二○二三年一月核准變更使用。

簡舒培：換個說法 行擴增之實

簡舒培則質疑，大葉高島屋提出的新主張，根本是以過去主張「商場樓層應扣除車道、樓梯、電梯及廁所等公設」，多出來的面積把停車場變成商場，讓當地的停車需求雪上加霜，停管處完全不顧這件事，台北市政府竟讓他同意，無視當地的需求。

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