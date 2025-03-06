大葉高島屋停車場變商場／離譜！北市都委會沒審就過了

大葉高島屋原本5樓是停車場，如今已變成商場用地，目前B1至5樓，以及12樓都是商場。（記者楊心慧攝）

2025/03/06 05:30

連新舊法令適用疑義檢具說明書 停管處也沒報內政部釋示

〔記者楊心慧／台北報導〕大葉高島屋停車場變更案，如同京華城案翻版！台北市議員簡舒培表示，台北市前市長柯文哲任內大幅放寬京華城容積率，讓該案從原本的五六○％提高至八四○％，當年市府甚至召開專家會議，研議如何協助業者爭取容積獎勵，大葉高島屋案也有類似疑點，前市長郝龍斌任內兩度擋下，結果柯文哲任內由前副市長彭振聲開會幫忙解套，此案疑點重重，和京華城有八十七％像。

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簡舒培：八十七％像京華城案

簡舒培受訪指出，京華城案在郝龍斌時期數度被駁回，結果柯文哲任內，台北市都發局數度指京華城案不合理，京華城打行政訴訟也輸，都委會認定就是容積率五六○％，但柯文哲仍接受陳情，後續更讓京華城自創廿％容積獎勵，加上容積移轉，讓容積率多達八四○％，全都是柯文哲任內拍板通過。

簡舒培表示，她去年曾揭露都發局當時幫京華城召開專家小組諮詢會議，研議如何替京華城爭取容積獎勵，沒想到大葉高島屋案，彭振聲自知法令不允許，竟還幫忙開會想解套，只是最後大葉高島屋及北市府連演都不演，不但不經台北市都委會審議，就連新舊法令適用疑義檢具說明書，送主管機關停管處報內政部釋示也都沒做，此案就通過了。

公設不算坪數 為何民眾不適用

簡舒培質疑，大葉高島屋所主張商場樓層應扣除車道、樓梯、電梯及廁所等公設也很荒謬，如果用此邏輯來看，是否一般市井小民買房子的公設也不能算入購買坪數內？「為何財團可以、民眾卻不行」，就她來看，此案有許多不合理，狀況和京華城略同，時間點又是在蔣萬安上任後的一個月內核可，代表在柯文哲任內就在醞釀，最後蔣萬安還買單。

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