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    首頁　>　社會

    道路改善收賄360萬 「洪大姊」判12年定讞

    前屏東縣議員「洪大姊」洪慈綪收受廠商賄賂，被判十二年徒刑。（檔案照，記者李立法攝）

    前屏東縣議員「洪大姊」洪慈綪收受廠商賄賂，被判十二年徒刑。（檔案照，記者李立法攝）

    2025/03/05 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕屏東縣琉球鄉前鄉長陳隆進、前縣議員「洪大姊」洪慈綪及其夫婿黃志威，二○一七年被控於道路改善工程案中，共謀收受廠商賄賂三六○萬元，高雄高分院更一審依違背職務收賄罪，將陳進隆、洪慈綪夫婦三人各判十二年徒刑、褫奪公權五年，最高法院駁回上訴定讞。

    洪慈綪夫妻近期須入獄，已另案發監的陳隆進，將由法院另訂合併應執行的刑期；陳隆進被控十二罪，其中十一罪共收賄二九五萬元，經判決有罪確定，合併應執行廿年入獄，他與洪慈綪夫婦共犯的收賄罪，被最高法院發回更一審，高雄高分院仍判三人皆有罪。

    判決指出，無黨籍陳隆進於二○一四年當選琉球鄉長，「洪大姊」洪慈綪同年因漁船「廣大興號」在公海遭菲律賓軍方砲艇追逐掃射一案，直言敢言而聲名大噪，同年底當選屏東縣議員。

    判決指出，陳隆進在琉球鄉長任內，於生命園區納骨塔等工程與廠商合意圍標，違背職務主導圍標，向廠商收賄；洪慈綪與擔任工程包商的丈夫黃志威，則在「迎王祭典」人行道及道路改善工程標案中，與陳隆進共謀向廠商收賄。

    一審依收賄、收取回扣、妨害投標等十二罪將陳隆進併判廿二年徒刑，洪慈綪夫婦各判十二年徒刑；二審判陳隆進大部分定讞，更一審認定陳、洪三人共犯的罪名為違背職務收賄罪。

    法官痛批陳隆進以公共工程牟取私利，嚴重損害國家利益與人民福祉，洪慈綪夫婦利用職務監督之便收賄，有損官箴，三人皆否認犯行，未見悔意，態度惡劣，重判十二年。

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