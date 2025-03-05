私運加熱菸 移民署分隊長涉貪污起訴

2025/03/05 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕內政部移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊專員兼分隊長田家龍，涉利用職務之便，在辦公處所幫廚師友人陳博洋偷藏一一五條從日本購入的加熱菸，並掩護陳嫌將這些加熱菸帶出，陳事後轉售菸商共獲三三一萬餘元；不僅如此，陳嫌還與整形名醫吳紹琥聯手，涉從日本走私胎盤素注射劑來台，台北地檢署昨依貪污治罪條例圖利罪嫌起訴田家龍及陳博洋，另依違反藥事法起訴陳、吳兩人。

涉利用職務之便 助友人牟利

檢方調查，陳嫌每次犯案前，會先確認田家龍當時有輪值勤務，從二○一九年八月起至二○二三年二月，十八度飛往日本，趁返程時，在日本機場管制區內的免稅商品店購買加熱菸，裝在背袋、手提袋後帶上飛機。

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檢方查出，陳嫌抵達松山機場後，於國際線入境身分查驗區，將加熱菸交給田家龍藏匿於執勤公務檯或查驗檯下等處；田趁同事下班離開後，利用他是分隊長方便進出管制門機會，把加熱菸帶到松山機場國內線旅客大廳昇恆昌旁的管制門，放置於管制區外的松山事務隊補辦證辦公室並上鎖。

藏匿於查驗檯下、辦公室

檢方調查，田家龍隔日就在松山機場航廈外第十七至十九號柱前，將加熱菸交給陳嫌，事後以每條至少一千六百元價格賣給菸商，販售總金額達三三一萬餘元。

檢方另發現，法瑞醫美診所院長吳紹琥因得知陳嫌常走私加熱菸，二○二二年十月至十一月間，透過日本友人幫忙購買萊乃康胎盤素注射劑約六十五盒，由陳嫌以國際包裹郵寄或夾藏於託運行李箱等方式闖關輸入國內至少四十九盒，陳嫌獲得報酬四十四萬餘元，吳涉販售未取得藥品許可證的萊乃康等物給生技公司女董事長等人，不法利益至少廿三萬餘元。

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