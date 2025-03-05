復合遭拒男師槍擊女師卡彈 殺人未遂判7年半

女老師現身時，黃師拿電擊棒衝出，朝女老師左腹電擊。圖為示意圖。（資料照）

2025/03/05 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某國中黃姓教師與同校女老師分手後，黃師為求復合，竟上網買改造手槍，拿到學校朝前女友開槍，幸槍枝卡彈，女老師躲過一劫，校方報警處理，黃師否認犯行，辯稱打算在女老師面前輕生才開槍，但法官仍依殺人未遂罪判他徒刑七年六月，可上訴。

判決指出，卅一歲黃姓國中老師曾與同校的女老師交往約三個月，女老師認為兩人個性不合提分手後，黃師一直想復合，但被女老師一再拒絕；去年六月，黃師分別上網買了一把改造手槍和一把瓦斯槍（不具殺傷力），同月廿五日，黃師請友人開車載他到學校地下停車場，埋伏在女老師的車旁，等女老師現身時，黃師拿電擊棒衝出，朝女老師左腹電擊。

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女老師拿手提包阻擋，黃師竟掏出改造手槍，朝女老師開槍，因槍枝卡彈未擊發，女老師見狀拔腿狂奔，同校的另名女老師剛好騎車行經該處，受害女老師上前求援，見義勇為的女同事上前安撫黃師，並把他帶到學務處喝茶。

黃師被女同事帶到學務處時，趁機把槍藏在沙發裡企圖規避刑責，校方主任了解來龍去脈後報警，警方到場後查獲手槍及子彈十三顆，並當場逮捕黃師，檢方複訊後聲押獲准，校方教評會去年八月也決議不續聘，將黃師開除。

槍口朝女師 辯稱想輕生被打臉

高雄地方法院審理時，黃師坦承帶改造手槍和電擊棒到學校，但辯稱是要在女老師面前輕生，沒有要殺害女老師，但女老師證稱，黃師拿槍射擊時，槍口是朝她的胸頸部位，而不是他自己，且當時有聽到「喀喀」扣扳機聲；法官根據相關事證，認定黃師有殺人意圖，因此依殺人未遂罪判他徒刑七年六月。

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