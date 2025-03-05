雙北最大淫媒 轉行詐17水產商2500萬

昌泰水產掛名的陳姓負責人。（記者徐聖倫翻攝）

2025/03/05 05:30

昌泰水產過年開芭樂票進貨

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市昌泰水產冷凍食品公司過年前開「芭樂票」向十七家業者進貨，涉詐不法金額兩千五百萬元，警方循線逮捕主嫌吳誌麒與掛名負責人陳姓男子等八嫌，經查，吳男過往曾經營大型應召站長達十年，二○一七年被逮當時，曾被稱為雙北最大淫媒，旗下小姐達五百人，十年狠賺逾十億元。

警方逮捕主嫌吳誌麒等8嫌

據悉，昌泰水產冷凍食品於三年前成立，初期生意還算正常，向多家水產業者進貨，多為小額交易，藉此建立信用，去年下半年，昌泰開始向多家水產業者進貨高單價的商品，包含鮑魚、干貝等，且都是大量進貨，而業者們基於之前的交易經驗，不疑有他，依訂單大量出貨。

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不料近農曆年時，各家業者兌換支票紛跳票，昌泰所有人員也失聯，業者們跑到登記的地址板橋區廣權路查看，早已人去樓空。受騙的十七家業者聯合向警方報案，受騙金額高達兩千四百九十二萬元。

板橋警分局成立專案小組多方蒐證，逮捕吳誌麒與公司掛名負責人陳姓男子等八人，扣下公司帳冊，還在台北市濱江街、高雄市前鎮區、新北市三峽區等倉庫扣回囤積的高價水產。

警詢時吳男等人否認犯案，堅稱只是周轉不靈，並非詐欺，但警方認是託詞，詢後依組織犯罪、詐欺、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方複訊後將吳男聲請羈押獲准。

昔日小姐5百人 10年撈10億

警方另查出，吳男早在二○○七年至二○一七年被逮為止，曾號稱是雙北最大應召業者，旗下生意包含情色護膚、色情卡拉OK、樓鳳等，小姐破五百人，十年不法獲利超過十億元，最終遭移民署新北市專勤隊破獲送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在高雄、台北、新北等倉庫扣回囤積的高價水產品。（記者徐聖倫翻攝）

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