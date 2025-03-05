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    台版金智秀設立假出金公司 2黑幫操控

    假出金詐騙集團北中南皆有聚點，圖為警方攻堅逮捕車手頭等人。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

    假出金詐騙集團北中南皆有聚點，圖為警方攻堅逮捕車手頭等人。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

    2025/03/05 05:30

    〔記者陸運鋒／新北報導〕台北地檢署指揮新北市刑警大隊執行四波「斬金行動」，共逮捕七十三人、收押五十二人，包含全台最大的假出金集團機、水房首腦歐俞彤。檢警查出，該集團的幕後操控者，是竹聯幫弘仁會及天道盟正義會等黑幫分子，正擴大追查其他共犯。

    據了解，這次遭收押廿六歲女子歐俞彤身材姣好，神似韓星金智秀，她原本在台中當飯局妹，去年結識竹聯幫弘仁會組長吳姓男友，兩人共組假投資詐團的假出金集團，設立換匯公司，一方面助跨國詐騙集團收取詐騙款，再以虛擬貨幣進行層層轉匯洗錢，為詐團設立金流斷點。

    此外，歐女等人向假投資詐團收取不法所得，將大部分款項交給「出金組」，由柬埔寨機房端將被害人名單傳送給「出金手」，再指派小弟前往金融機構匯款，讓被害人以為投資有獲利，進而投入更大筆資金。

    歐俞彤出境前 警攔下上銬逮捕

    據悉，由於歐女與遠在柬埔寨的吳姓男友不常見面，吳男不滿歐女都不出國找他，二人常為此爭執，直到上個月歐女才買機票前往桃園機場，專案小組警方掌握此訊息後鎖定歐女行蹤，趁歐女搭機前將其上銬逮捕。

    新北市刑警大隊表示，今年元月一日至十五日，全國詐騙發生數與去年十二月份同期下降十七點四一％；二月一日至十五日，全國詐騙發生數與一月份同期下降卅八點零六％。本次四波斬金行動後，全國打詐儀表板發生詐騙數也已明顯下滑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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